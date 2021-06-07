 Хто і як збив рейс МН17: у Нідерландах розпочався розгляд справи по суті (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 08.06.2021

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Політика й суспільство

Хто і як збив рейс МН17: у Нідерландах розпочався розгляд справи по суті (відео)

У Нідерландах розпочався розгляд справи про авіакатастрофу МН17 вже по суті. Суд зосередиться на трьох ключових блоках питань. Це зброя, якою збили Боїнг, місце запуску ракети та роль чотирьох обвинувачених.

За версією нідерландських та бельгійських експертів, ракета земля-повітря потрапила у лівий борт літака рейсу МН17

За версією нідерландських та бельгійських експертів, ракета "земля-повітря" потрапила у лівий борт літака рейсу МН17

Окружний суд Гааги 7 червня цього року розпочав розгляд справи про катастрофу МН17 вже по суті. Суд зосередиться на кількох ключових блоках питань, що стосуватимуться зброї, якою збили Боїнг, місця запуску ракети та ролі чотирьох підсудних. Два роки тому слідча група офіційно назвала обвинувачених у причетності до збиття літака рейсу МН17. Це громадяни Росії: Ігор Гіркін, відомий також як Стрєлков, Сергій Дубинський і Олег Пулатов, а також громадянин України Леонід Харченко. За даними нідерландської прокуратури, всі вони відіграли ключову роль у доставці та застосуванні "Бука".
На розгляд справи по суті, як і на попередні судові засідання, ніхто з обвинувачених не прибув. Лише росіянин Олег Пулатов, який відігравав провідну роль у спецслужбах самопроголошеної "ДНР", представлений адвокатами. 


   

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