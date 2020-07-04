Сліди на місці запуску ракети і відео з "Буком": нові факти про збитий MH17

У четвер, 17 червня, окружний суд Гааги продовжив слухання у справі про катастрофу цивільного лайнера "Боїнг-777" "Малайзійських авіаліній" влітку 2014 року в небі над Донбасом. Під час засідання, що транслювалося в інтернеті, сторона обвинувачення представила доповнення до матеріалів справи.

Прокуратура: ракета з "Бука" була запущена з території сепаратистів

Перше питання, на яке відповідала прокуратура Нідерландів, стосується ймовірного місця запуску ракети ЗРК "Бук". Сторона обвинувачення стверджує, що саме внаслідок удару ракети літак зазнав аварії 17 липня 2014 року в районі сіл Грабово та Розсипне.

Судові засідання суду Гааги транслюються в інтернеті

Прокуратура представила додаткові докази версії про те, що запуск ракети стався в районі між селами Первомайське і Сніжне, які контролюються сепаратистами самопроголошеної "Донецької народної республіки" ("ДНР").

Раніше не менше восьми осіб повідомили слідству, що чули або бачили політ ракети з "Бука", двадцять свідків бачили слід ракети у небі, а деякі розповіли, що бачили падіння частин літака. Ще троє заявили, що перебували безпосередньо в районі запуску ракети і вказали на поле під Первомайським.

Прокурорка Манон Ріддербекс продемонструвала супутникові знімки, які, на її погляд, підтверджують свідчення свідків. На фотографіях зображена частина поля на південь від Сніжного, на якому чітко видна вигоріла ділянка трави - на тому самому місці, на яке вказали свідки. Ці дані спростовують версію російського оборонного концерну "Алмаз-Антей", який наполягає, що ракета була випущена з підконтрольного Києву села Зарощенське.

Відео з "Буком" не можна назвати підробкою

Сторона обвинувачення також вивчила відео з автомобільного реєстратора, на якому видно, як тягач Volvo з "Буком" рухається вулицею Автотранспортна в Макіївці. Прокурори порівняли його з супутниковими знімками, зробленими вранці 17 липня, і дійшли висновку, що зйомка з реєстратора з великою долею ймовірності є справжньою і велася приблизно в той же час.

На записі автомобільного відеореєстратора і зображеннях, наданих Європейським космічним агентством, збігаються майже всі орієнтири: стіни, дерева, заправка, кругова розв'язка, будинки, залізничний переїзд і тіні від дерев. Манон Ріддербекс також пояснила, чому на відео реєстратора є два автомобілі, які відсутні на знімках з космосу. На її погляд, у другому випадку на них впала тінь від дерев.

Обвинувачені - троє росіян і громадянин України

Потім прокурори перейшли до ролі обвинувачуваних у катастрофі "Боїнга-777". Зараз у справі четверо обвинувачених, троє з них - росіяни: колишній "міністр оборони" самопроголошеної "ДНР" Ігор Гіркин (Стрєлков), генерал-майор Сергій Дубинський (на прізвисько Похмурий), полковник Олег Пулатов (Гюрза) і громадянин України Леонід Харченко (Крот).

Шлях ЗРК "Бук" від Донецька до Сніжного був задокументований численними свідченнями, представленими в суді

Раніше в суді були продемонстровані перехоплені телефонні переговори з їх участю. З аудіозаписів виходить, що до 16 липня 2014 року керівництво сепаратистів знаходилося в складному становищі, побоювалося втратити зайняті позиції внаслідок бомбардувань і наступу армії України, а також зверталося за допомогою до РФ.

Сепаратисти перемовлялися про "Бук"

Одночасно з цим Пулатов скаржився в розмові з Дубинським, що, судячи з усього, на той момент єдиний в розпорядженні сепаратистів ЗРК "Стріла-10" "не здатний працювати" через "несхід" ракети, тоді як він втратив понад 20 людей убитими внаслідок авіаударів українських ВПС.

В аудіозаписах також неодноразово згадується установка "Бук". За даними слідства, в ніч на 17 липня "Бук" прибув на підконтрольну "ДНР" територію через російський кордон.

Слідство верифікувало знімки руху тягача, що доставив "Бук" до місця ймовірного пуску ракети

У суді були продемонстровані перехоплення телефонних переговорів вранці 17 липня між сепаратистами, які організовували транспортування "Бука". Дубинський зажадав від Харченка і Пулатова забезпечити "резерв і охорону цієї штучки" після її прибуття на місце.

"Сушка" вальнула "Боїнг"

У суді були заслухані і переговори сепаратистів між собою в перші хвилини і години після падіння "Боїнгу". Спочатку мова в них йде про "ми збили". Так, обвинувачений Харченко повідомляє іншому обвинуваченому, своєму начальнику Пулатову, що "збили "сушку" (Су-25), на що той відповідає: "От молодці". І тільки приблизно через пів години сепаратисти починають обговорювати, що це міг бути цивільний лайнер.

У цей момент історія, яку вони переказують один одному, різко змінюється. Так, Харченко запевняє Пулатова, а той, своєю чергою, представляє подію іншому обвинуваченому, своєму начальнику Дубинському як те, що в небі нібито було два літаки: український Су-25 і "Боїнг". Перший нібито збив цивільний лайнер, а вже потім "Бук" збив військовий літак.

Пізніше Дубинський своєму начальнику, Ігорю Гиркину, який тоді очолював так зване "міністерство оборони" "ДНР", доповів про ситуацію такими словами: "Сушка" вальнула "Боїнг", а "Сушку" наші "буком" йо***".

Іграшки на місці катастрофи "Боїнга" (фото з архіву)

Прокуратура НІдерландів продовжує наполягати на тому, що жодних українських військових літаків, здатних вразити малайзійський "Боїнг", в районі катастрофи MH17 не було. Про це, крім іншого, вказують дані радарів і відсутність на місці трагедії уламків, які могли б належати іншим літакам, наголосили представники обвинувачення.

Наступне засідання суду відбудеться у четвер, 24 червня: на ньому виступить захист Олега Пулатова. Потім суд піде на літні канікули до вересня, коли слово буде надано найближчим родичам загиблих. Прокуратура має намір оголосити обвинувальний висновок у листопаді.