Суд у справі MH17 відмовився розглядати альтернативні версії катастрофи

Нідерландський суд, що розглядає справу про катастрофу пасажирського літака рейсу MH17 у небі над Донбасом, у середу, 25 листопада, відхилив клопотання захисту росіянина Олега Пулатова, якого обвинувачують у причетності до збиття літака, про надання додаткового часу для розслідування альтернативних сценаріїв катастрофи лайнера, передає агентство новин Reuters.

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За словами судді Хендріка Стінгауса, захист не надав слідству чіткої альтернативної версії катастрофи для її розслідування, в той час як інформація про інші можливі пояснення катастрофи раніше вже були включені в матеріали справи.

Суд вважає, що сторона захисту не повинна доводити правильність альтернативних сценаріїв події, а має просто спробувати довести, що конкретні обвинувачення, які висуваються її підзахисному, є безпідставними.

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У суді підкреслили, що отримали багато запитів від сторони захисту на проведення додаткових розслідувань. "Деякі запити можна було б подати раніше", - сказав суддя. За його словами, чим пізніше подається запит, тим суворіші критерії для того, щоб він був схвалений судом.

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"У захисту немає необмежених прав на те, щоб подавати запити на додаткові розслідування. Суд повинен домогтися, аби розгляд справи проводився без затягування часу", - додав суддя., цитує агентство новин "Інтерфакс".

У суді в середу перераховують запити на додаткове розслідування, подані захистом, і пояснюють, чому той чи інший запит приймається або відхиляється.

Справа MH17

Як повідомлялося, 9 березня цього року в Нідерландах почався судовий процес над чотирма обвинуваченими в збитті літака рейсу МН17 "Малазійських авіаліній". Літак був збитий у небі над Донбасом 17 липня 2014 року, загинули 298 людей, більшість із них були громадянами Нідерландів.

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У вересні 2016 року Міжнародна слідча група, до якої входять представники правоохоронних органів України, Нідерландів, Бельгії, Австралії та Малайзії, оприлюднила висновки, згідно з якими лайнер був збитий ракетою, випущеною із ЗРК "Бук". Згодом було заявлено про приналежність "Бука" до російської 53-ї зенітно-ракетної бригади, що дислокується в Курську.

19 травня 2019 року слідча група офіційно назвала чотирьох обвинувачених у причетності до збиття літака рейсу МН17: росіяни Ігор Гіркін (Стрєлков), Сергій Дубинський, Олег Пулатов і українець Леонід Харченко. Прокуратура Нідерландів вважає, що всі вони відіграли ключову роль в доставці та використанні "Бука".

Пулатов - єдиний із обвинувачуваних, який погодився співпрацювати з судом, його інтереси представляють нідерландські адвокати.

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