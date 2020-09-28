Росія вийшла з консультацій щодо катастрофи МН17 - Нідерланди шкодують

Росія заявила про свій вихід з тристоронніх консультацій з Австралією і Нідерландами з питань, пов'язаних з авіакатастрофою літака рейсу МН17 над підконтрольною проросійським сепаратистам територією Донбасу влітку 2014 року. Відповідну заяву опублікувало міністерство закордонних справ РФ у четвер, 15 жовтня.

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У Москві кажуть, що вихід з консультацій - відповідь на позов Нідерландів проти Росії до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), який було подано у липні через збиття літака рейсу MH17. Цей позов особливий тим, що його подала держава проти іншої держави.

У російському МЗС назвали цей крок "недружніми діями". "Подібні недружні дії Нідерландів позбавляють сенсу продовження тристоронніх консультацій і нашу участь в них. Відповідальність за зрив тристоронніх консультацій, таким чином, повністю лежить на офіційній Гаазі", - йдеться у повідомленні міністерства.

При цьому у російському зовнішньополітичному відомстві запевнили, що вони мають "намір продовжити взаємодію з компетентними органами Нідерландів, в тому числі у справі дослідження питання про незакриття Україною свого повітряного простору для польотів цивільних літаків" над непідконтрольною Києву частиною Донбасу. У МЗС РФ зазначили, що робитимуть це "вже в інших форматах".

Росія погодилася на тристоронні консультації в 2018 році. Як стверджують у Москві, за цей час відбулося три раунди.

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Нідерланди шкодують про вихід Росії з консультацій

Уряд Нідерландів "дуже шкодує" про це рішення Росії. "Російська Федерація повідомила нам, що в односторонньому порядку вирішила припинити переговори щодо відповідальності за збиття рейсу MH17", - заявив міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок, цитує агентство новин Reuters. Він назвав це рішення дуже болючим для родичів жертв.

Катастрофа рейсу MH17

Літак Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - ​​Куала-Лумпур, був збитий в небі над підконтрольною бойовикам частиною Донецької області 17 липня 2014 року. Тоді загинули 298 осіб.

Міжнародна слідча група (JIT) дійшла висновку, що рейс MH17 був збитий ракетою з комплексу ППО "Бук", привезеного з Росії. Обвинувачення висунули проти чотирьох осіб. З них троє росіян - це Ігор Гіркін, який на той час був "міністром оборони" самопроголошеної "Донецької народної республіки", Сергій Дубинський на прізвисько "Хмурий" та Олег Пулатов. Усіх трьох пов'язують з російськими спецслужбами. Четвертим обвинуваченим став громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці сепаратистів. Прокуратура Нідерландів вважає, що всі вони відіграли ключову роль в доставці та використанні "Бука".

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