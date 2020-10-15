 Суд у справі МН17: Пулатов відкинув свою причетність до катастрофи | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.11.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Суд у справі МН17: Пулатов відкинув свою причетність до катастрофи

Обвинувачений у справі про катастрофу МН17 Олег Пулатов заперечив свою участь у транспортуванні чи охороні комплексу "Бук". Він заявив, що знав про прослуховування свого телефону і використовував його для дезінформації.

Олег Пулатов розповів про день, коли був збитий MH17

Олег Пулатов розповів про день, коли був збитий MH17

Один з обвинувачених у справі щодо катастрофи літака МН17 Олег Пулатов заявив, що не має до неї жодного стосунку. Про це він сказав у відеоінтерв'ю, яке продемонстрували під час судового засідання в Нідерландах у вівторок, 3 листопада. Інтерв'ю були записані адвокатами Пулатова під час перебування в Росії 16 лютого і 22 жовтня, повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна".

Пулатов детально пояснює сказане ним під час перехоплених розмов, при цьому стверджує, що йому було відомо про те, що саме цей мобільний телефон прослуховувався і тому він спеціально використовував його для дезінформації противника.

Він сказав, що кодове слово "коробочка" стосується техніки, такої, як танк, автомобіль, а "іграшка" - це засіб ураження. Коментуючи перехоплення від 17 липня 2014 року, в якому йдеться про те, що хтось очікує його біля "фуршету" з "іграшкою", Пулатов пояснив, що йшлося про переносний пристрій "для вирішення завдань".

Заперечив зв'язок з "Бук"

Пулатов заперечив, що брав участь у транспортуванні або охороні установки "Бук" або має якийсь стосунок до цього. "Ні, я не брав жодної участі, і мені не відомо, чи була така система у ополчення. Я виконував завдання ведення розвідки в районі Степанівки та Мар'їнки. Ми точно знали, що в районі Петровського були установки "Точка", а в районі Зарощенського були системи "Бук" української армії", - сказав він.

Пулатов також повідомив, що у сепаратистів були такі засоби ППО, як "Стріла-3" і комплекс "Стріла-10". "Бука" я не бачив і нічого не можу сказати з цього питання. У підрозділі моїх підлеглих "Бука" теж не було. Пам'ятаю, що в декількох розмовах була згадка "Бук" із метою дезінформації, оскільки напередодні я влив інформацію щодо введення в оману про виведення з ладу "Стріли-10", - стверджує Пулатов.

Про катастрофу почув через радіозв'язок

На запитання щодо того, що він робив 17 липня 2014 року, коли був збитий пасажирський літак, Пулатов розповів, що після ранкової наради він мав супроводжувати колону танків до місця розташування. Після чого він ненадовго заїхав до командно-спостережного пункту, і вже в машині почув звук, який нагадує звук запуску ракети з системи "Стріла-10". За його словами, система запуску перебувала від нього приблизно за 300 метрів.

Про те, що був збитий пасажирський літак, Пулатов, як він стверджує, почув через радіозв'язок. "Ми слухали ефір, і також слухали ефір українські військові", - сказав обвинувачений. 

Під час інтерв'ю Пулатов говорив російською з подальшим перекладом на англійську. При цьому було помітно, що переклад не завжди відображає те, що говорить обвинувачений. Наприклад, перекладачка вставляла слово "дезінформація", яке він не вимовляв, коли йшлося про прослуховування його мобільного телефону.

Катастрофа рейсу MH17

Літак Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - ​​Куала-Лумпур, був збитий в небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року. Тоді загинули 298 осіб.

Міжнародна слідча група (JIT) дійшла висновку, що рейс MH17 був збитий ракетою з комплексу ППО "Бук", привезеного з Росії. Обвинувачення висунули проти чотирьох осіб. З них троє росіян - це Ігор Гіркін, який на той час був "міністром оборони" самопроголошеної "Донецької народної республіки", Сергій Дубинський на прізвисько "Хмурий" та Олег Пулатов. Усіх трьох пов'язують з російськими спецслужбами. Четвертим обвинуваченим став громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці сепаратистів. Прокуратура Нідерландів вважає, що всі вони відіграли ключову роль в доставці та використанні "Бука".

Дивитись відео 00:47

"Бук", який збив MH17, не міг опинитися на Донбасі без дозволу Путіна - адвокат родичів (10.03.2020)

  • Фрагмент ракети з ЗРК Бук, продемонстрований слідчими JIT

    Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі

    Докази слідчих

    Розслідування показало, що Boeing збили ракетою серії 9М38, що використовується у зенітно-ракетному комплексі "Бук". Установку доправили з Росії й запустили з території, на той час підконтрольної бойовикам самопроголошеної "ДНР". Фрагменти ракети серії "Бук" було знайдено як під час розтину тіл членів екіпажу, так і в одному з віконних отворів кабіни літака.

  • Рештки ракети ЗРК Бук, що збила Boeing MH17

    Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі

    Унікальний номер двигуна ракети, що збила Boeing

    За версією Міжнародної слідчої групи, Boeing збили з російської установки "Бук", записаної на 53-тю зенітно-ракетну бригаду з Курська. Серійний номер двигуна ракети 8869032, він був виготовлений на збройному заводі у підмосковному Долгопрудному в 1986 році. Міноборони РФ стверджує, що ракета перебувала на балансі української армії.

  • Реконструйований Boeing MH17

    Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі

    Реконструйований Boeing

    17 липня 2014 року літак, що здійснював рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпуру, зазнав катастрофи у небі над Донбасом. Слідчі реконструювали носову частину збитого ліката: уламки лайнера закріпили на спеціально виготовленому каркасі, що повторив форми Boeing 777-200. Мета реконструкції - встановити перебіг катастрофи: кут, під яким ракета поцілила у лайнер, і подальше руйнування літака.

  • ЗРК Бук

    Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі

    Маршрут "Бука"

    Слідчі стверджують, що встановили маршрут ЗРК "Бук" на територію України, а також його шлях назад до РФ. За версією слідства, комплекс переміщувався з території Росії на схід України, а пізніше його повернули до РФ на білому тягачі марки Volvo. Автори Bellingcat також стверджують, що встановили точний номер російської установки "Бук", поміченої на території України - 332.

  • Колишній міністр оборони так званої ДНР Ігор Гіркін (Стрєлков)

    Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі

    На лаві підсудних має опинитися Ігор Стрєлков-Гіркін

    Серед офіційно оголошених обвинувачених - троє росіян, зокрема, колишній "міністр оборони" так званої "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков). Слідчі вважають, що на момент катастрофи Гіркін-Стрєлков обіймав головну військову посаду в самопроголошеній "ДНР".

  • Генерал-майор Сергій Дубінський (на прізвисько Хмурий), відставний офіцер ГРУ армії Росії

    Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі

    Хмурий: заступнк Гіркіна на момент катастрофи MH17

    Другий обвинувачений - генерал-майор Сергій Дубінський (на прізвисько Хмурий), офіцер головного розвідувального управління (ГРУ) армії Росії у відставці. Звинувачення на свою адресу Дубінський відкидає, стверджуючи, що під час падіння MH17 очолював службу контррозвідки у самопроголошеній "ДНР" і не міг мати стосунок до наказу збити літак.

  • Олег Пулатов, третій обвинувачений у збитті Boeing MH17

    Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі

    Третій обвинувачений у причетності до падіння малайзійського Boeing

    Полковник ГРУ Олег Пулатов (позивний "Гюрза") був у підпорядкуванні Дубінського. Російська "Новая газета" з посиланням на слідчих стверджує, що в день атаки на MH17 Пулатов супроводжував "Бук" і в момент запуску ракети перебував поряд із установкою.

  • Обвинувачений у справі про збиття MH17 громадянин України Леонід Харченко (позивний Крот)

    Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі

    Доброволець "Крот"

    Останній офіційний фігурант обвинувачення - громадянин України Леонід Харченко з позивним "Крот". Він - єдиний непрофесійний військовий серед обвинувачених. Слідчі вважають, що Харченко підпорядковувався Пулатову. За даними JIT, Харченко і Пулатов супроводжували установку "Бук" до району, звідки було здійснено постріл.

  • П'ятий підозрюваний у справі щодо катастрофи MH17 Володимир Цемах

    Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі

    П'ятий підозрюваний - українець Володимир Цемах

    Влада Нідерландів вважає п'ятим підозрюваним колишнього командира підрозділу ППО у Сніжному Володимира Цемаха. Офіційно обвинувачення йому не пред'явлено. У 2019 році Цемаха під час таємної операції затримали на території, підкотрольній самопроголошеній "ДНР", потому влада України передала його Росії в рамках обміну полоненими. Цемах повернувся до сепаратистів. Київ оголосив його у розшук.

  • Помічник президента РФ Владислав Сурков - фігурант кримінальної справи про збиття Boeing 777 у небі над Україною

    Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі

    Найбільш високопоставлений фігурант - Владислав Сурков

    Слідство у 2019 році виклало в публічний доступ величезну кількість перехоплених телефонних розмов, які вважає важливими у контексті справи про збиття MH17. Один із тих, чиї перемови виявились перехопленими, - помічник президента РФ Владислав Сурков, як стверджують слідчі.

  • На місці катастрофи малайзійського літака

    Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі

    Версії з Росії: російський "Первый канал" визнав фейк про винищувач

    У листопаді 2014 року російський "Первый канал" показав "сенсаційне" фото винищувача в районі MH17. Але за даними радарів, поблизу не було повітряних суден, здатних збити Boeing. Наприкінці 2019 року в інтерв'ю часопису New Yorker голова "Першого каналу" Костянтин Ернст заявив, що на російському телебаченні "припустилися помилки".

  • Місце катастрофи Boeing MH17

    Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі

    Росія і надалі звинувачує Україну

    Міноборони Росії наполягає на тому, що жодні ЗРК "Бук" не перетинали кордон з Україною. Виробник комплексу "Бук" - російський концерн "Алмаз-Антей" - посилається на власне розслідування, за яким ракету було запущено з підконтрольною Києву точки. Президент РФ Володимир Путін заявив, що визнає висновки міжнародної слідчої групи тільки тоді, коли Росія отримає повний доступ до розслідування.

  • Іграшки на місці падіння MH17

    Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі

    Слідство у справі MH17 завершено, справу частково передано до суду

    За п'ять років після трагерії, влітку 2019 року, Міжнародна слідча група заявила, що розслідування добігає кінця, а матеріали буде передано до окружного суду Гааги. Влада Нідерландів вирішила, що суд у справі про катастрофу лайнера пройде не за міжнародним, а за національним законодавством. Більшість серед 298 пасажирів літака була громадянами Нідерландів.

  • Судовий комплекс, розташований неподалік аеропорту Схіпхол біля Амстердама

    Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі

    Суд у справі MH17 відбудеться неподалік аеропорту Схіпхол

    Кримінальний процес у справі про катастрофу Boeing здійснюватиме судова колегія окружного суду Гааги. Через значний публічний резонанс самі засідання відбудуться у судовому комплексі, розташованому неподалік аеропорту Схіпхол біля Амстердама.

  • Зала, де проходитиме судове засідання

    Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі

    Суд у справі MH17: тут сидітимуть прокурор, судді й, можливо, обвинувачені

    Ще до початку процесу журналістам показали залу, де проходитимуть слухання суду. На всіх охочих місць не вистачить, тож вирішили організувати пряму трансляцію із зали суду - нідерландською та англійською мовами.

  • Піт Плуг очолює фонд пам'яті MH17. В авіакатастрофі він втратив брата

    Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі

    Родичі загиблих сподіваються на справедливість

    Родичам загиблих виділили спеціальне місце - як у залі суду, так і за її межами, щоби вони могли спостерігати за процесом. "Я ходитиму на всі засідання суду від самого початку. Хочу знати, хто у цьому винен," - заявив в інтерв'ю DW нідерландець Піт Плуг, який очолює фонд пам'яті MH17. В авіакатастрофі він втратив брата.

    Автор: Михайло Бушуєв


Також за темою

Flug MH17

Росія вийшла з консультацій щодо катастрофи МН17 - Нідерланди шкодують 15.10.2020

Росія повідомила про вихід з тристоронніх консультацій з Австралією і Нідерландами з питань, пов'язаних з катастрофою літака рейсу МН17. Глава МЗС Нідерландів заявив, що таке рішення Москви є болючим для родичів жертв.

Niederlande Amsterdam Hochsicherheitsgericht Schiphol Flughafen

Справа MH17: суд проведе наступне слухання 3 листопада 28.09.2020

Сторона захисту заявила про намір подати до суду в листопаді письмові запити щодо проведення додаткового розслідування, хоча очікувалося, що їх розглянуть 28 вересня.

Straffprozess wegen des Abschusses der Boeing MH17.

Процес почався: суд Гааги взявся за збитий Boeing MH17 10.03.2020

Окружний суд Гааги має назвати винуватців збиття малайзійського Boeing над непідконтрольною Києву частиною Донбасу. Там розпочався процес проти трьох росіян і українця. Репортаж DW про перший день.

Реклама

Докладно

Вибори президента США: головні теми виборчої кампанії

Вибори президента США: головні теми виборчої кампанії

DW зібрала п'ять тем, котрі стануть найважливішими для американців під час ухвалення рішення, за кого голосувати.  

Ціна м’яса у ФРН: і німці ситі, і свині щасливі?

Чому "дешевого" м’яса в Німеччині стає менше (відео)

До свині треба ставитися не по-свинськи, вважають все більше фермерів у Німеччині. Як це позначиться на ціні м'яса?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  