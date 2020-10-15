Суд у справі МН17: Пулатов відкинув свою причетність до катастрофи

Один з обвинувачених у справі щодо катастрофи літака МН17 Олег Пулатов заявив, що не має до неї жодного стосунку. Про це він сказав у відеоінтерв'ю, яке продемонстрували під час судового засідання в Нідерландах у вівторок, 3 листопада. Інтерв'ю були записані адвокатами Пулатова під час перебування в Росії 16 лютого і 22 жовтня, повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна".

Пулатов детально пояснює сказане ним під час перехоплених розмов, при цьому стверджує, що йому було відомо про те, що саме цей мобільний телефон прослуховувався і тому він спеціально використовував його для дезінформації противника.

Він сказав, що кодове слово "коробочка" стосується техніки, такої, як танк, автомобіль, а "іграшка" - це засіб ураження. Коментуючи перехоплення від 17 липня 2014 року, в якому йдеться про те, що хтось очікує його біля "фуршету" з "іграшкою", Пулатов пояснив, що йшлося про переносний пристрій "для вирішення завдань".

Заперечив зв'язок з "Бук"

Пулатов заперечив, що брав участь у транспортуванні або охороні установки "Бук" або має якийсь стосунок до цього. "Ні, я не брав жодної участі, і мені не відомо, чи була така система у ополчення. Я виконував завдання ведення розвідки в районі Степанівки та Мар'їнки. Ми точно знали, що в районі Петровського були установки "Точка", а в районі Зарощенського були системи "Бук" української армії", - сказав він.

Пулатов також повідомив, що у сепаратистів були такі засоби ППО, як "Стріла-3" і комплекс "Стріла-10". "Бука" я не бачив і нічого не можу сказати з цього питання. У підрозділі моїх підлеглих "Бука" теж не було. Пам'ятаю, що в декількох розмовах була згадка "Бук" із метою дезінформації, оскільки напередодні я влив інформацію щодо введення в оману про виведення з ладу "Стріли-10", - стверджує Пулатов.

Про катастрофу почув через радіозв'язок

На запитання щодо того, що він робив 17 липня 2014 року, коли був збитий пасажирський літак, Пулатов розповів, що після ранкової наради він мав супроводжувати колону танків до місця розташування. Після чого він ненадовго заїхав до командно-спостережного пункту, і вже в машині почув звук, який нагадує звук запуску ракети з системи "Стріла-10". За його словами, система запуску перебувала від нього приблизно за 300 метрів.

Про те, що був збитий пасажирський літак, Пулатов, як він стверджує, почув через радіозв'язок. "Ми слухали ефір, і також слухали ефір українські військові", - сказав обвинувачений.

Під час інтерв'ю Пулатов говорив російською з подальшим перекладом на англійську. При цьому було помітно, що переклад не завжди відображає те, що говорить обвинувачений. Наприклад, перекладачка вставляла слово "дезінформація", яке він не вимовляв, коли йшлося про прослуховування його мобільного телефону.

Катастрофа рейсу MH17

Літак Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - ​​Куала-Лумпур, був збитий в небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року. Тоді загинули 298 осіб.

Міжнародна слідча група (JIT) дійшла висновку, що рейс MH17 був збитий ракетою з комплексу ППО "Бук", привезеного з Росії. Обвинувачення висунули проти чотирьох осіб. З них троє росіян - це Ігор Гіркін, який на той час був "міністром оборони" самопроголошеної "Донецької народної республіки", Сергій Дубинський на прізвисько "Хмурий" та Олег Пулатов. Усіх трьох пов'язують з російськими спецслужбами. Четвертим обвинуваченим став громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці сепаратистів. Прокуратура Нідерландів вважає, що всі вони відіграли ключову роль в доставці та використанні "Бука".

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