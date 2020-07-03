 Справа MH17: адвокати росіянина Пулатова оглянуть уламки Boeing-777 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.07.2020

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Справа MH17: адвокати росіянина Пулатова оглянуть уламки Boeing-777

Захист одного з обвинувачених у справі про катастрофу MH17 отримав від суду дозвіл оглянути уламки авіалайнера. Адвокати заявили, що їм необхідно перевірити "альтернативні теорії" про катастрофу літака.

Уламки літака MH17

Уламки літака MH17

Адвокати росіянина Олега Пулатова оглянуть уламки літака MH17. Про це стало відомо в п'ятницю, 3 липня, на слуханнях у справі про катастрофу авіалайнера Boeing в небі над Донбасом, що проводилися в окружному суді Гааги.

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"Захист зацікавлений у тому, щоб мати можливість перевірити сценарій, обраний прокуратурою в обвинувальному висновку про те, що MH17 був збитий (ЗРК. - Ред.) "Бук", - пояснив ухвалу суду суддя Хендрік Стеенгуіс, цитує інформагенція AFP.

Таким чином, суд задовольнив вимогу захисту. Адвокати Пулатова заявили, що їм треба перевірити як версію слідства, так і "альтернативні теорії" про катастрофу літака.

За словами Стеенгуіса, адвокати Пулатова зазначили, що "на картині ушкоджень MH17 видно сліди ще однієї зброї".

Суд відхилив низку вимог захисту

Захисту росіянина також дозволено взяти із собою експерта, який пояснюватиме технічні деталі і складе звіт, котрий згодом вивчать нідерландські фахівці з військової авіації, а також співробітники прокуратури.

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Водночас суд відхилив вимоги перекласти всі документи справи на російську мову, прохання про допит низки свідків, а також щодо розгляду альтернативних версій події.

Хто обвинувачується у справі MH17

Росіянин Олег Пулатов - один з чотирьох осіб, обвинувачених у причетності до катастрофи рейсу MH17, він єдиний із тих, хто проходить у справі, який відправив на слухання своїх адвокатів. Крім нього, обвинувачуються ще двоє росіян - Ігор Гіркін, Сергій Дубинський - і українець Леонід Харченко. До суду ніхто з них не з'явився.

Слухання у справі MH17 поновляться 31 серпня.

Нагадаємо, літак Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - ​​Куала-Лумпур, був збитий в небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року. Тоді загинули 298 осіб.

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