 Пулатов заговорив: що розповів суду в Гаазі обвинувачуваний у справі MH17 | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 04.11.2020

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Європа

Пулатов заговорив: що розповів суду в Гаазі обвинувачуваний у справі MH17

На процесі в справі про збитий над Донбасом малайзійський Boeing вперше заслухали свідчення одного з обвинувачуваних - росіянина Олега Пулатова. На які питання він відповів, а на які - ні?

Суд у Гаазі в справі про збитий над Донбасом Boeing

Під час судового процесу в Нідерландах у справі про збитий влітку 2014 року над Донбасом Boeing "Малайзійських авіаліній" у вівторок, 3 листопада, сталося те, на що чекали понад пів року. На черговому засіданні Окружного суду Гааги, слухання якого відбуваються в судовому комплексі на околиці амстердамського аеропорту "Схіпгол" і транслюються в інтернеті, вперше дав свідчення один із чотирьох обвинувачуваних - громадянин Росії Олег Пулатов. Він також відомий за позивним "Гюрза".

Єдиний обвинувачуваний у справі MH17, який погодився дати свідчення

Пулатов - єдиний із обвинувачуваних, який погодився співпрацювати з судом, його інтереси представляють нідерландські адвокати. Троє інших - громадяни Росії Ігор Гіркін та Сергій Дубінський та громадянин України Леонід Харченко, які також обіймають керівні військові посади в самопроголошеній "Донецькій народній республіці" (ДНР).

Слідство вважає, що всі вони причетні до поставки з Росії на схід України зенітного ракетного комплексу (ЗРК) ППО "Бук", з якого 17 липня 2014 року в небі над Донбасом був збитий пасажирський Boeing, що виконував рейс MH17. Тоді загинули всі 298 людей, що перебували на борту, в основному - громадяни Нідерландів. Влада Росії рішуче відкидає звинувачення в поставці "Бука".

На місці падіння MH17

На місці падіння MH17

На засіданні суду 3 листопада показали двогодинний відеофрагмент із двох бесід з Олегом Пулатовим, що мали місце в Росії. Один запис був зроблений у лютому, тобто незадовго до початку процесу, а другий - 22 жовтня. Адвокатка обвинувачуваного Сабіне тен Дусхате пояснила, що затримка із наданням свідчень пов'язана із великим обсягом справи і обмеженнями на поїздки через пандемію коронавірусної хвороби COVID-19.

Що розповів про себе Олег Пулатов

Як раніше озвучили в суді, Олег Пулатов народився 1966 року та проживає зараз у Росії. Під час лютневого інтерв'ю, записаного, судячи з інтер'єру, в готелі, він був одягнений у чорний костюм та сіру краватку, а питання йому ставила московська адвокатка Олена Кутіна, яка допомагає нідерландським колегам.

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Пулатов - міцний чоловік із круглим гладко поголеним обличчям та дуже коротким сивим волоссям - висловив співчуття родичам жертв авіакатастрофи, не уточнивши, хто в ній винен. Він розповів, що з раннього дитинства і до 16 років жив у Київському районі Донецька (мікрорайон Путилівка). При цьому Пулатов продемонстрував кілька чорно-білих фотографій того періоду. У тому ж першому інтерв'ю обвинувачуваний повідомив, що йому нічого не відомо про ЗРК "Бук", з якого, за версією слідства, був збитий малайзійський Boeing.

На відео, записаному наприкінці жовтня, обвинувачуваний через перекладача відповідав на запитання адвокатки тен Дусхате в приміщенні, яке нагадує кабінет. Він був одягнений у джинси та сіру картату сорочку на випуск. Про себе Пулатов говорив мало. За його словами, у нього вища військова освіта, фах - розвідка.

Росіянин Олег Пулатов - єдиний обвинувачуваний у справі MH17, що погодився співпрацювати з судом

Росіянин Олег Пулатов - єдиний обвинувачуваний у справі MH17, що погодився співпрацювати з судом

На запитання про місця служби він не відповів, але уточнив, що в 2008 році, маючи звання підполковника, звільнився з російської армії у запас за станом здоров'я. Пулатов також вказав, що приїхав на Донбас 12 квітня 2014 року з Києва, і додав: "Я після подій в Одесі зробив свій вибір". Чим він до цього займався в Україні - лишилося за кадром. При цьому Пулатов запевнив, що на Донбас "приїхав не для військового конфлікту", і поклав провину за війну на сході України на київську владу, звинувативши її в "державному перевороті".

Що Пулатов робив під час війни на Донбасі

Говорячи про свою діяльність у "ДНР", Олег Пулатов розповів, що підпорядковувався безпосередньо лише двом людям - "міністру оборони ДНР" Гіркіну та Дубінському (позивний "Хмурий"), якого він назвав "начальником розвідуправління". За словами Пулатова, у його підпорядкуванні спершу були сотні, а під кінець 2014 року - понад тисяча бійців.

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Так виглядає ЗРК Бук-2М (фото з архіву)

Так виглядає ЗРК "Бук-2М" (фото з архіву)

Конкретних подробиць він не розкрив, зазначивши лише, що це було пов'язано з організацією збору інформації та координацією дій різних сил на території "ДНР". При цьому він пояснив, що таких, як він, офіцерів із досвідом, тоді в "ДНР" було мало, і він сам один виконував роботу, яку зазвичай виконують декілька фахівців. "Десь із помилками", - визнав Пулатов, не уточнивши, що має на увазі.

Відповіді Пулатова на обвинувачення слідства

Слідство вважає, що Олег Пулатов був причетний до транспортування і охорони "Бука", з якого збили малайзійський Boeing. Один із наданих слідством доказів - перехоплені українськими спецслужбами телефонні розмови сепаратистів. Зі свого боку, Пулатов розповів, що мав вісім телефонних номерів і захищений від прослуховування зв'язок і що він з метою конспірації обмінювався телефонами та іншими номерами з бійцями.

Коментуючи перехоплення від 17 липня 2014 року, в якому йдеться про те, що хтось очікує його біля "фуршету" з "іграшкою", Пулатов пояснив, що йшлося про переносний пристрій "для вирішення завдань". Він сказав, що кодове слово "коробочка" стосується техніки, такої як танк, автомобіль, а "іграшка" - це засіб ураження.

Також, за словами обвинувачуваного, якщо в його розмовах і була згадка про "Бук", то це було з метою "дезінформації" противника. Пулатов кілька разів повторив, що ЗРК "Бук" був не потрібен сепаратистам, оскільки, мовляв, у них були інші системи ППО, зокрема ПЗРК і комплекс "Стріла-10" на плазуновому ходу. "Бука" я не бачив і нічого не можу сказати з цього питання. У підрозділі моїх підлеглих "Бука" теж не було. Пам'ятаю, що в декількох розмовах згадувався "Бук" з метою дезінформації, оскільки напередодні я влив інформацію щодо введення в оману про виведення з ладу "Стріли-10", - стверджує Пулатов. Крім того, "Бук", за його словами, за своїми характеристиками і завданнями не підходив для умов війни на Донбасі, обмеженої територією та ресурсами.

Обвинувачуваний також сказав, що він ні з ким у Росії не контактував і не просив прислати таку зброю. Говорячи про день 17 липня 2014 року, коли був збитий Boeing, Пулатов повідомив, що зранку був на нараді в Сніжному, а потім опікувався прийомом і розподілом групи танків. Звідки прийшла техніка, він не пояснив.

За словами обвинувачуваного, він був у машині, коли почув ззаду шиплячий звук, схожий на пуск ракети комплексом "Стріла". Після цього йому подзвонили та доповіли про те, що збитий літак і з неба падають тіла людей, вів далі Пулатов. За його словами, він поїхав на місце катастрофи та організував там охорону. На запитання, хто і як, на його думку, збив малайзійський Boeing, обвинувачуваний не відповів, зазначивши лише, що це має встановити суд.

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Докладно

Суд у Гаазі в справі про збитий над Донбасом Boeing

Що розповів суду в Гаазі обвинувачуваний у справі MH17

На процесі в справі про збитий над Донбасом малайзійський Boeing вперше заслухали свідчення обвинувачуваного Пулатова.  

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