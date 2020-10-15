Австралія "глибоко розчарована" виходом Росії з консультацій щодо MH17

Міністерка закордонних справ Австралії Меріс Пейн заявила в п'ятницю, 16 жовтня, що "глибоко розчарована" рішенням Росії вийти з консультацій з Австралією і Нідерландами з питань, пов'язаних з авіакатастрофою літака рейсу МН17 над підконтрольною проросійським сепаратистам територією Донбасу влітку 2014 року.

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"Ми закликаємо Росію негайно повернутися до переговорів", - наголосила Пейн у заяві, цитує інформагенція AFP. Міністерка додала, що Австралія й надалі має твердий намір "домагатися правди, справедливості та притягнення до відповідальності" у справі задля 298 жертв MH17 та їхніх близьких.

Нагадаємо, з 298-ми жертв катастрофи 196 були громадянами Нідерландів, 38 - Австралії.

Російського посла викликали в МЗС Нідерландів

Міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок повідомив депутатам парламенту 15 жовтня, що викликав російського посла, аби висловити "глибокий жаль" через крок Москви. Водночас він додав, що готовий і надалі вести переговори з РФ з цього питання.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте своє чергою заявив напередодні, що розчарований і здивований кроком Москви. За його словами, це "особливо боляче" для рідних жертв.

Тим часом міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у розмові зі Стефом Блоком зазначив, що вихід Росії є "промовистим свідченням її страху перед правдою про те, що сталося 17 липня 2014 року у небі над Донбасом", повідомляє пресслужба МЗС України.

Росія вийшла з консультацій

Напередодні Росія заявила про свій вихід з тристоронніх консультацій з Австралією і Нідерландами щодо катастрофи літака рейсу МН17. У Москві заявили, що вихід з консультацій є відповіддю на позов Нідерландів проти Росії до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), який було подано у липні через збиття літака рейсу MH17. У російському МЗС назвали цей крок "недружніми діями".

При цьому у російському зовнішньополітичному відомстві запевнили, що вони мають "намір продовжити взаємодію з компетентними органами Нідерландів", але "вже в інших форматах".

Росія погодилася на тристоронні консультації в 2018 році. Як стверджують у Москві, за цей час відбулося три раунди.

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Катастрофа рейсу MH17

Літак Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - ​​Куала-Лумпур, був збитий в небі над підконтрольною бойовикам частиною Донецької області 17 липня 2014 року. Загинули всі 298 осіб, які перебували на борту.

Міжнародна слідча група (JIT) дійшла висновку, що рейс MH17 був збитий ракетою з комплексу ППО "Бук", привезеного з Росії. Обвинувачення висунули проти чотирьох осіб. З них - троє росіян: Ігор Гіркін, який на той час був "міністром оборони" самопроголошеної "Донецької народної республіки", Сергій Дубинський на прізвисько "Хмурий" та Олег Пулатов. Усіх трьох пов'язують з російськими спецслужбами. Четвертим обвинуваченим став громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці сепаратистів. Прокуратура Нідерландів вважає, що всі вони відіграли ключову роль в доставці та використанні "Бука".

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