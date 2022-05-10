Як у НАТО змінюється ставлення до надання Україні зброї

Міністри закордонних справ країн НАТО визнали, що Україні слід негайно надати більше зброї. Про що їх просив Дмитро Кулеба, та чому на Заході змінюється ставлення до військової допомоги Україні, - розповідає DW.