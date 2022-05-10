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Дмитро Кулеба

Дмитро Кулеба - український дипломат. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Дмитро Кулеба".

З березня 2020 року Дмитро Кулеба обіймає посаду міністра закордонних справ України. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Бербок заявила, що ФРН наполягатиме на повноправному членстві України в ЄС

Бербок заявила, що ФРН наполягатиме на повноправному членстві України в ЄС 10.05.2022

ФРН наполягає на повному членстві України в Євросоюзі, заявила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок під час пресконференції у Києві.
В Україні та Ізраїлі обурені висловлюванням Лаврова про євреїв

В Україні та Ізраїлі обурені висловлюванням Лаврова про євреїв 02.05.2022

У своєму інтерв'ю очільник російського МЗС назвав "найзапеклішими антисемітами" самих євреїв, а також порівняв президента Украъни Володимира Зеленського з Гітлером.
Кулеба розкритикував ФРН за нерішучість

Кулеба розкритикував ФРН за "нерішучість" 01.05.2022

Є три аспекти, щодо яких Берлін міг би ухвалити історичні рішення, вважає Дмитро Кулеба. Глава МЗС України також прокоментував погрози Кремля застосувати ядерну зброю.
Київ запропонував Китаю стати гарантом безпеки України

Київ запропонував Китаю стати гарантом безпеки України 30.04.2022

Проблеми, викликані військовим вторгненням РФ в Україну, становлять серйозну загрозу для економіки КНР, заявив український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю китайській офіційній інформагенції "Сіньхуа".
Генсек ООН приїде до Києва з Москви

Генсек ООН приїде до Києва з Москви 23.04.2022

26 квітня Гутерріш зустрінеться з Лавровим і Путіним у Росії, а 28 - з Кулебою і Зеленським в Україні.
Маріуполь може стати червоною лінією в переговорах з Росією - Кулеба

Маріуполь може стати "червоною лінією" в переговорах з Росією - Кулеба 17.04.2022

Завершився 53-й день війни, яку Росія веде проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежила за подіями неділі, 17 квітня.
Як у НАТО змінюється ставлення до надання Україні зброї

Як у НАТО змінюється ставлення до надання Україні зброї 07.04.2022

Міністри закордонних справ країн НАТО визнали, що Україні слід негайно надати більше зброї. Про що їх просив Дмитро Кулеба, та чому на Заході змінюється ставлення до військової допомоги Україні, - розповідає DW.

У НАТО очікують великого наступу Росії на Донбас найближчим часом

У НАТО очікують великого наступу Росії на Донбас найближчим часом 07.04.2022

Найближчим часом Росія почне великий наступ на Донбас. Такий прогноз озвучив генсек НАТО Єнс Столтенберг. Глава МЗС України Дмитро Кулеба вважає, що ця битва нагадуватиме бої Другої світової війни.
НАТО очікує вирішального наступу РФ на сході та півдні України

НАТО очікує вирішального наступу РФ на сході та півдні України 05.04.2022

На думку генсека НАТО Столтенберга, Росія найближчими тижнями посилить наступ на сході та півдні України. Це буде "вирішальним етапом війни", наголосив він.

У ЄС шоковані звірствами російської армії на Київщині

У ЄС шоковані звірствами російської армії на Київщині 03.04.2022

У Євросоюзі вимагають притягнення до відповідальності винних у воєнних злочинах, скоєних в Україні, та анонсують подальші санкції проти Росії.

Кулеба закликав світ криміналізувати використання символу Z

Кулеба закликав світ криміналізувати використання символу "Z" 29.03.2022

Символ "Z" означає російські воєнні злочини і тому його використання має бути заборонено у цивілізованому світі, вважає глава МЗС України Дмитро Кулеба.

Байден після зустрічі з українськими біженцями: Путін - головоріз

Байден після зустрічі з українськими біженцями: Путін - головоріз 26.03.2022

У столиці Польщі президент США Джо Байден зустрівся з українськими біженцями, які покинули країну черз війну, розпочату Росією. Після зустрічі з ними він назвав президента РФ Володимира Путіна різником.
Байден пообіцяв Україні підтримку до повної перемоги - Кулеба

Байден пообіцяв Україні підтримку до повної перемоги - Кулеба 26.03.2022

Росія 31-й день веде війну проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями суботи, 26 березня.
Кулеба закликав ЄС не йти на вимоги РФ щодо оплати за імпорт газу в рублях

Кулеба закликав ЄС не йти на вимоги РФ щодо оплати за імпорт газу в рублях 24.03.2022

Країнам ЄС не потрібно погоджуватися з принизливими вимогами РФ платити за нафту і газ в рублях, вважає глава МЗС України Дмитро Кулеба.
Кулеба: За війну проти України відповідальні росіяни, а не лише Путін

Кулеба: За війну проти України відповідальні росіяни, а не лише Путін 18.03.2022

Відповідальність за війну проти України на рівні з президентом Росії Володимиром Путіним несуть росіяни, які його підтримують, вважає глава МЗС України Дмитро Кулеба.
Ердоган запросив Зеленського і Путіна в Туреччину для переговорів

Ердоган запросив Зеленського і Путіна в Туреччину для переговорів 17.03.2022

Туреччина готова прийняти для прямих переговорів щодо завершення війни президентів України та Росії Зеленського і Путіна. У Києві заявляють про бажання бачити Туреччину стороною майбутньої безпекової угоди.
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