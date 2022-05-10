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Дмитро Кулеба - український дипломат. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Дмитро Кулеба".
З березня 2020 року Дмитро Кулеба обіймає посаду міністра закордонних справ України. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.