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ПолітикаУкраїна

Новим главою МЗС України став Андрій Сибіга

Ольга Журавльова
5 вересня 2024 р.

Депутати Верховної Ради підтримали кандидатуру Зеленського. Дмитро Кулеба подав у відставку.

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Андрій Сибіга
Андрій Сибіга (на фото) може замінити Дмитра КулебуФото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur

Верховна Рада підтримала призначення на посаду міністра закордонних справ України Андрія Сибігу. Як повідомив народний депутат із парламентської фракції "Голос" Ярослав Железняк, "за" проголосували 258 народних депутатів.

Сибігу на цю посаду напередодні запропонував президент України Володимир Зеленський. Згідно з українською Конституцією, кандидатури глав МЗС і міноборони вносить до парламенту глава держави.

Дипломат Андрій Сибіга працює у структурах МЗС з 1997 року. У 2016-2021 роках був послом в Туреччині. Далі до 2024 року обіймав посаду заступника керівника Офісу президента України, з 2024 року працював першим заступником міністра закордонних справ України.

Звільнення Кулеби і кадрові перестановки в уряді

Попереднього главу МЗС Дмитра Кулебу, який очолював відомство з 2020 року, звільнили за його поданням 5 вересня. Українські ЗМІ повідомляли, що Кулеба мав очолити нову об'єднану місію України при НАТО-ЄС, але наразі вирішив взяти паузу.

У Кабінеті міністрів України та Офісі президента Володимира Зеленського відбуваються кадрові зміни. На засіданні 4 вересня Верховна Рада звільнила чотирьох урядовців. До парламенту України надійшли подання прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про нові призначення вісьмох міністрів.

Володимир Зеленський пояснив переформатування уряду  "потребою нової енергії".

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