Рада звільнила віцепрем'єрку Стефанішину і трьох міністрів

Народні депутати підтримали звільнення віцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, а також міністрів Камишіна, Малюськи та Стрільця.

Верховна Рада України на пленарному засіданні в середу, 4 вересня, підтримала звільнення низки міністрів.

Олександра Камишіна звільнили з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості. Таке рішення підтримали 243 нардепи. ЗМІ повідомляли, що його планують перевести на роботу в Офіс президента. "Попри інформацію у ЗМІ, він не йде на посаду заступника голови ОП. А буде у статусі стратегічного радника", - повідомив у Telegram депутат Ярослав Железняк.

Також Рада підтримала звільнення Ольги Стефанішиної з посади віцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України (241 голос), Руслана Стрільця - з посади міністра захисту довкілля та природних ресурсів (244 голоси), Дениса Малюськи - з посади міністра юстиції (249 голосів).

Звільнення Кулеби не розглядали

При цьому, депутатам забракло голосів, щоб звільнити з посади віцепрем'єрки - міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірину Верещук. За її відставку проголосували 214 нардепів. Також Рада не підтримала відставку глави Фонду держмайна Віталія Коваля (225 голосів).

Раніше цього дня депутатам не вистачило голосів на відкликання Мар'яни Безуглої з посади заступниці голови Комітету з питань національної безпеки (205 - "за").

Рада закінчила засідання, не розглянувши звільнення глави МЗС Дмитра Кулеби, який також подав у відставку. Як повідомив Нардеп Железняк, у парламенті "терміново відклали звільнення Кулеби". Наразі він залишається на посаді міністра закордонних справ.

Кадрові перестановки в українському уряді

Напередодні стало відомо, що шість міністрів та голова ФМУ подали до Ради заяви на звільнення.

Голова фракції провладної партії "Слуги народу" Давид Арахамія анонсував оновлення понад половини складу уряду вже поточного тижня. Про причини кадрових перестановок офіційно не повідомляється. За даними ЗМІ, у деяких з міністрів є шанс бути перепризначеними на нові посади на засіданні 5 вересня.