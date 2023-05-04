Чи відправлятиме Німеччина додому українських чоловіків

Юлія Куценко | Анна Савчук

15.05.2024 15 травня 2024 р.

У Німеччині обговорюють, чи допомогти Україні повернути на батьківщину чоловіків призовного віку, які ухиляються від мобілізації. Чи втратять українські чоловіки захист в Німеччині? DW зібрала думки німецьких політиків і громадян.