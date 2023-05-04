Чи відправлятиме Німеччина додому українських чоловіків

СуспільствоНімеччинаЧи відправлятиме Німеччина додому українських чоловіківTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoСуспільствоНімеччинаЮлія Куценко | Анна Савчук15.05.202415 травня 2024 р.У Німеччині обговорюють, чи допомогти Україні повернути на батьківщину чоловіків призовного віку, які ухиляються від мобілізації. Чи втратять українські чоловіки захист в Німеччині? DW зібрала думки німецьких політиків і громадян.https://p.dw.com/p/4fscGРеклама