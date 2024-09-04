У Зеленського назвали імена нових майбутніх міністрів

Фракція "Слуга народу" у Верховній Раді під час засідання за участі президента України Володимира Зеленського затвердила кандидатури нових міністрів уряду.

Фракція провладної партії "Слуга народу" у Верховній Раді України затвердила в середу, 4 вересня, на засіданні за участі президента Володимира Зеленського кандидатури майбутніх нових міністрів.

Їхні імена публічно озвучив у Telegram голова фракції Давид Арахамія.

Дипломатичні зміни

Міністра закордонних справ Дмитра Кулебу планують замінити його нинішнім першим заступником Андрієм Сибігою. Поки що парламент не розглядав заяву Кулеби про відставку, але може зробити це на засіданні в четвер, 5 вересня. Чи отримає той у разі звільнення нову посаду, Арахамія не уточнив.

Міністром культури та інформаційної політики збираються призначити дипломата, заступника керівника Офісу президента (ОП) Андрія Єрмака Миколу Точицького. "На даному етапі маємо посилити боротьбу з дезінформацією, для цього завдання потрібен кандидат з міжнародним досвідом", - зазначив Арахамія.

Народний депутат України з фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко стверджує, що це міністерство переформатують та назвуть міністерством "культурної дипломатії". Офіційно ця інформація не підтверджена.

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Ротації між урядом і ОП

Натомість Олександр Камишін, звільнений сьогодні з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості, навпаки перейде працювати в ОП, де "продовжить займатися питанням озброєння та інфраструктури".

В уряді його планують замінити генеральним директором "Укроборонпрому" Германом Сметаніним. Хто очолить "Укроборонпром", Арахамія не повідомив.

Також в ОП має перейти віцепрем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, яка "буде працювати профільною заступницею керівника ОП". Сьогодні Раді не вистачило голосів за її звільнення.

У разі звільнення Верещук її планують замінити в Кабінеті міністрів нинішнім заступником керівника ОП Олексієм Кулебою. "Він очолить міністерство у тому вигляді, як воно працює зараз. Згодом, як і було задумано, його розділять за напрямками інфраструктури та регіональної політики", - анонсував Арахамія.

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Перепризначення з підвищенням

Віталій Коваль, для звільнення якого з Фонду держмайна Раді теж забракло голосів, за задумом влади, має очолити міністерство аграрної політики.

Виконуючого обов'язки міністра молоді та спорту Матвія Бідного збираються затвердити міністром.

Арахамія також підтвердив, що Ольга Стефанішина, яку Рада звільнила з посади віцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, буде перепризначена на посаду, але ту об'єднають з посадою міністра юстиції, якої сьогодні позбувся Денис Малюська. Про подальшу кар'єру Малюськи голова фракції "Слуги народу" нічого не сказав.

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Нові імена та нове міністерство

Про такі кадрові зміни, крім планів призначення Сметаніна в мінстратегпром, ЗМІ раніше писали з посиланням на джерела. Втім Арахамія озвучив два імені, які відрізняються від прогнозованих журналістами: заступницю міністра оборони Наталію Калмикову планують призначити міністеркою в справах ветеранів, а заступницю міністра енергетики Світлану Гринчук - міністеркою захисту довкілля та природних ресурсів. Чи матиме нову посаду звільнений міністр довкілля Руслан Стрілець, Арахамія не уточнював.

Голова фракції "Слуги народу" також розповів, що під час засідання з Зеленським нардепи "обговорили створення нової інституції в уряді з робочою назвою міністерство повернення українців". "Проводимо обговорення кандидатів, які могли би його очолити", - написав він.