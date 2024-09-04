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Зеленський про переформатування уряду: Потрібна нова енергія

Дмитро Шварц | Віолетта Чайковська
4 вересня 2024 р.

Кабмін потребує "нової енергії", заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, "ці кроки пов'язані тільки з посиленням нашої держави на різних напрямках".

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Президент України Володимир Зеленський
Володимир ЗеленськийФото: Sergei Supinsky/AFP/ Getty Images

Президент України Володимир Зеленський пояснив переформатування уряду "потребою нової енергії".

"Я дуже вдячний міністрам і всій команді Кабміну, які працювали для України, заради українців, чотири з половиною роки, а хтось п'ять років. Нам сьогодні потрібна нова енергія. І ці кроки пов'язані тільки з посиленням нашої держави на різних напрямках", - сказав він у середу, 4 вересня на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Ірландії Саймоном Гаррісом у Києві.

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Кадрові ротації в українському уряді

Раніше цього дня Верховна Рада звільнила чотирьох міністрів: віцепрем'єр-міністерку з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгу Стефанішину, міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна, міністра юстиції Дениса Малюську, міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця.

Водночас Раді не вистачило голосів для звільнення віцепрем'єрки, міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук і голови Фонду державного майна Віталія Коваля. Також народні депутати не розглянули заяву про відставку міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. Однак у четвер, 5 вересня, депутати продовжать розгляд кадрових питань.

За даними українських ЗМІ, парламент планує перепризначити Стефанішину на посаду віцепрем'єрки, але об'єднати ту з посадою міністерки юстиції, а Камишін стане радником Зеленського. За інформацією міжнародних ЗМІ, Кулеба "займеться зміцненням відносин з НАТО".

Крім того, за даними ЗМІ, планується низка призначень на вакантні посади в уряді. Якщо Кулебу звільнять, то його місце може зайняти перший заступник глави МЗС Андрій Сибіга. Заступник керівника Офісу президента Андрія Єрмака Микола Точицький може стати міністром культури та інформаційної політики, а заступник керівника ОП Олексій Кулеба - міністром інфраструктури. Коваля планували призначити міністром аграрної політики. Також заплановане призначення міністрами нинішніх виконуючих обов'язки міністра в справах ветеранів Олександра Порхуна та молоді й спорту Матвія Бідного.

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