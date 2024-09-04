Глава МЗС України Дмитро Кулеба подав у відставку

Про заяву від міністра закордонних справ про відставку повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук.

До Верховної Ради України надійшла заява від міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби про відставку, повідомив у середу, 4 вересня, спікер парламенту Руслан Стефанчук.

"Заяву буде розглянуто на одному з найближчих пленарних засідань", - написав він у Facebook. До допису він доклав фото заяви Кулеби.

Кулеба очолив зовнішньополітичне відомство України у березні 2020 року.

Як повідомлялось, 3 вересня кілька членів Кабміну подали заяви на звільнення. До Верховної Ради надійшли заяви про відставку від віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної, від віцепрем'єки, міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук, від міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна, міністра юстиції Дениса Малюськи, міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслана Стрільця. Також заява про звільнення надійшла від голови Фонду держмайна Віталія Коваля.

Голова фракції провладної партії "Слуги народу" у Верховній Раді Давид Арахамія анонсував оновлення понад половини складу уряду вже поточного тижня.