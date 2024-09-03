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ПолітикаУкраїна

Уже п'ять українських міністрів подали заяви на звільнення

Дмитро Шварц
3 вересня 2024 р.

Денис Малюська, Руслан Стрілець, Олександр Камишін, Ольга Стефанішина та Ірина Верещук подали до Верховної Ради заяви про відставку.

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Будівля Кабінету міністрів України
Кабміні чекає чергове кадрове оновленняФото: picture alliance/dpa/D. Naupold

Чотири міністри Кабінету міністрів України та голова Фонду державного майна подали до Верховної Ради заяви на звільнення. Про це у вівторок, 3 вересня, повідомив голова парламенту Руслан Стефанчук.

"До Верховної Ради надійшли заяви про відставку від міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна, міністра юстиції Дениса Малюськи, міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслана Стрільця. Також заява про звільнення надійшла від голови Фонду держмайна Віталія Коваля", - написав він у Facebook. 

Згодом Стефанчук повідомив, що заява також надійшла від віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної, а ще пізніше - від віцепрем'єки, міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук.

Рада готується звільнити низку міністрів

За словами Стефанчука, всі заяви будуть розглянуті на одному з найближчих пленарних засідань. 

За даними ЗМІ, це відбудеться вже в середу, 4 вересня. Однак у деяких з міністрів є шанс бути перепризначеними на нові посади 5 вересня.

Малюська був призначений міністром юстиції з 29 серпня 2019 року, Стефанішина - віцепрем'єркою у червні 2020 року, Стрілець - міністром захисту довкілля з 14 квітня 2022 року, а Камишін - міністром зі стратегічних галузей промисловості з 21 березня 2023 року. Коваля призначили головою Фонду держмайна 21 листопада 2023 року.

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