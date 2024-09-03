Уже п'ять українських міністрів подали заяви на звільнення

Уже п'ять українських міністрів подали заяви на звільнення3 вересня 2024 р.
Чотири міністри Кабінету міністрів України та голова Фонду державного майна подали до Верховної Ради заяви на звільнення. Про це у вівторок, 3 вересня, повідомив голова парламенту Руслан Стефанчук.
"До Верховної Ради надійшли заяви про відставку від міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна, міністра юстиції Дениса Малюськи, міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслана Стрільця. Також заява про звільнення надійшла від голови Фонду держмайна Віталія Коваля", - написав він у Facebook.
Згодом Стефанчук повідомив, що заява також надійшла від віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної, а ще пізніше - від віцепрем'єки, міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук.
Рада готується звільнити низку міністрів
За словами Стефанчука, всі заяви будуть розглянуті на одному з найближчих пленарних засідань.
За даними ЗМІ, це відбудеться вже в середу, 4 вересня. Однак у деяких з міністрів є шанс бути перепризначеними на нові посади 5 вересня.
Малюська був призначений міністром юстиції з 29 серпня 2019 року, Стефанішина - віцепрем'єркою у червні 2020 року, Стрілець - міністром захисту довкілля з 14 квітня 2022 року, а Камишін - міністром зі стратегічних галузей промисловості з 21 березня 2023 року. Коваля призначили головою Фонду держмайна 21 листопада 2023 року.
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