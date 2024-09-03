Арахамія: Склад уряду цього тижня зміниться більш ніж на 50%3 вересня 2024 р.
Голова фракції провладної партії "Слуги народу" у Верховній Раді України Давид Арахамія анонсував оновлення понад половини складу уряду вже поточного тижня.
"Як і обіцяли, велике перезавантаження уряду вже можна очікувати цього тижня. Більше 50 відсотків штатної чисельності Кабінету Міністрів України зазнають змін. Завтра нас чекає день звільнень, а післязавтра день призначень. Остаточний перелік буде визначений на засіданні фракції", - написав він у Telegram у вівторок, 3 вересня.
У відставку подали четверо міністрів
Перед цим голова парламенту Руслан Стефанчук повідомив, що в Раду надійшли заяви на звільнення відчотирьох міністрів і голови Фонду державного майна.
За даними ЗМІ, деякі міністри будуть звільнені, однак частина - перепризначені на інші посади.
Днем раніше стало відомо про звільнення керівника "Укренерго" Володимира Кудрицького.
Зеленський звільнив з ОПУ Шурму
Тим часом президент України Володимир Зеленський видав у середу указ про звільнення заступника керівника Офісу президента Ростислава Шурму.
Причини звільнення в таких указ зазвичай не вказуються.