Арахамія: Склад уряду цього тижня зміниться більш ніж на 50%

За словами глави фракції "Слуги народу", Рада звільнить низку міністрів 4 вересня, а наступного дня призначать нових. Тим часом Володимир Зеленський звільнив одного з заступників керівника Офісу президента України.

Голова фракції провладної партії "Слуги народу" у Верховній Раді України Давид Арахамія анонсував оновлення понад половини складу уряду вже поточного тижня.

"Як і обіцяли, велике перезавантаження уряду вже можна очікувати цього тижня. Більше 50 відсотків штатної чисельності Кабінету Міністрів України зазнають змін. Завтра нас чекає день звільнень, а післязавтра день призначень. Остаточний перелік буде визначений на засіданні фракції", - написав він у Telegram у вівторок, 3 вересня.

У відставку подали четверо міністрів

Перед цим голова парламенту Руслан Стефанчук повідомив, що в Раду надійшли заяви на звільнення відчотирьох міністрів і голови Фонду державного майна.

За даними ЗМІ, деякі міністри будуть звільнені, однак частина - перепризначені на інші посади.

Днем раніше стало відомо про звільнення керівника "Укренерго" Володимира Кудрицького.

Зеленський звільнив з ОПУ Шурму

Тим часом президент України Володимир Зеленський видав у середу указ про звільнення заступника керівника Офісу президента Ростислава Шурму.

Причини звільнення в таких указ зазвичай не вказуються.