Кудрицького звільнено з посади керівника "Укренерго" - ЗМІ

Керівника НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького було звільнено з його посади. Відповідне рішення ухвалила увечері в понеділок, 2 вересня, наглядова рада "Укренерго", повідомила низка українських ЗМІ з посиланням на власні джерела. Крім того, народний депутат України Ярослав Железняк опублікував у своєму Telegram-каналі допис, де так само повідомив про звільнення Кудрицького з займаної посади.

Так, за даними ЗМІ, за звільнення Кудрицького проголосували 4 члени наглядової ради. За інформацією "Суспільного" , це троє членів наглядової від держави - Юрій Токарський, Олександр Баранюк, Юрій Бойко, і один незалежний - Роман Піонковський. Ще двоє незалежних членів проголосували проти. За даними видання Forbes , ініціатором проведення засідання наглядової ради виступив сам Кудрицький.

Як повідомляє ділове онлайн-видання "Економічна правда" , Кудрицький буде головою "Укренерго" до 4 вересня, після чого тимчасово виконувати обов'язки керівника буде чинний член правління компанії Олексій Брехт.

ЗМІ: міжнародні донори закликають відтермінувати питання щодо відставки Кудрицького

Нагадаємо, за даними ЗМІ, президент України Володимир Зеленський за підсумками обговорень на засіданні Ставки верховного головнокомандувача 30 серпня запропонував Кудрицькому написати заяву на звільнення за власним бажанням, але той відмовився. За даними ЗМІ, Кудрицькому закидають "неналежне виконання попередніх рішень Ставки та поганий захист обʼєктів "Укренерго". За даними Forbes, йдеться про незавершені захисні конструкції навколо підстанцій "Укренерго".

Як повідомляє "Суспільне" з посиланням на джерело в дипломатичних колах, міжнародні донори закликали відтермінувати розгляд питання про відставку Кудрицького, допоки наглядова рада не буде укомплектована сьомим членом. Такий лист скерували премʼєр-міністру Денисові Шмигалю, голові Офісу президента Андрію Єрмаку, а також міністерці економіки Юлії Свириденко, міністру фінансів Сергієві Марченку та міністру енергетики Галущенку.