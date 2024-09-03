  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіУкраїнські біженці в НімеччиніВибори в США 2024
ПолітикаУкраїна

Кудрицького звільнено з посади керівника "Укренерго" - ЗМІ

Валерій Сааков
3 вересня 2024 р.

Рішення про звільнення Володимира Кудрицького ухвалила наглядова рада НЕК "Укренерго", повідомляють низка українських ЗМІ та депутат Верховної Ради Ярослав Железняк.

https://p.dw.com/p/4kChB
Володимир Кудрицький
Володимир Кудрицький Фото: DW

Керівника НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького було звільнено з його посади. Відповідне рішення ухвалила увечері в понеділок, 2 вересня, наглядова рада "Укренерго", повідомила низка українських ЗМІ з посиланням на власні джерела. Крім того, народний депутат України Ярослав Железняк опублікував у своєму Telegram-каналі допис, де так само повідомив про звільнення Кудрицького з займаної посади.

Так, за даними ЗМІ, за звільнення Кудрицького проголосували 4 члени наглядової ради. За інформацією "Суспільного", це троє членів наглядової від держави - Юрій Токарський, Олександр Баранюк, Юрій Бойко, і один незалежний - Роман Піонковський. Ще двоє незалежних членів проголосували проти. За даними видання Forbes, ініціатором проведення засідання наглядової ради виступив сам Кудрицький.

Як повідомляє ділове онлайн-видання "Економічна правда", Кудрицький буде головою "Укренерго" до 4 вересня, після чого тимчасово виконувати обов'язки керівника буде чинний член правління компанії Олексій Брехт.

ЗМІ: міжнародні донори закликають відтермінувати питання щодо відставки Кудрицького

Нагадаємо, за даними ЗМІ, президент України Володимир Зеленський за підсумками обговорень на засіданні Ставки верховного головнокомандувача 30 серпня запропонував Кудрицькому написати заяву на звільнення за власним бажанням, але той відмовився. За даними ЗМІ, Кудрицькому закидають "неналежне виконання попередніх рішень Ставки та поганий захист обʼєктів "Укренерго". За даними Forbes, йдеться про незавершені захисні конструкції навколо підстанцій "Укренерго".

Як повідомляє "Суспільне" з посиланням на джерело в дипломатичних колах, міжнародні донори закликали відтермінувати розгляд питання про відставку Кудрицького, допоки наглядова рада не буде укомплектована сьомим членом. Такий лист скерували премʼєр-міністру Денисові Шмигалю, голові Офісу президента Андрію Єрмаку, а також міністерці економіки Юлії Свириденко, міністру фінансів Сергієві Марченку та міністру енергетики Галущенку. 

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Київ, пожежа на теплоелектростанції

Укренерго: "Рахунок РФ отримає після війни і він буде дуже великий"

Укренерго: "Рахунок РФ отримає після війни і він буде дуже великий"

Чи вистачить в України запасу міцності, аби витримати енергетичний тероризм Росії? DW поговорила з головою правління "Укренерго" Володимиром Кудрицьким.
Конфлікти20 жовтня 2022 р.
Лінії електропередач

В "Укренерго" розповіли про систему захисту енергооб'єктів від ударів РФ

В "Укренерго" розповіли про систему захисту енергооб'єктів від ударів РФ

В Україні була створена комплексна система, аби захистити енергооб'єкти від ймовірних атак РФ, розповів очільник "Укренерго" Володимир Кудрицький. Йдеться і про ППО, і про інженерні спорудження.
Конфлікти27 вересня 2023 р.
external

Сонячні панелі, акумулятори, генератори: як українці готуються до зими (29.08.2024)

Сонячні панелі, акумулятори, генератори: як українці готуються до зими (29.08.2024)

Блекаути і відключення світла. Ця зима буде складною, кажуть енергетики і радять українцям "розраховувати тільки на себе". DW з'ясовувала, як можна підготуватися до тривалих відключень світла.
Економіка29 серпня 2024 р.11:37 хв.
Більше публікацій