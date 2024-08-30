ЗМІ: главу "Укренерго" можуть звільнити найближчим часом

Керівництво держави закидає Володимиру Кудрицькому поганий захист обʼєктів "Укренерго", пише "Економічна правда". За даними Forbes, Ставка вирішила, що він має написати заяву за власним бажанням, але посадовець - проти.

На засіданні Ставки верховного головнокомандувача у п'ятницю, 30 серпня, президент України Володимир Зеленський озвучив рішення про те, що голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький має написати заяву про звільнення за власним бажанням найближчим часом, повідомляє Forbes з посиланням на чотири не пов’язані між собою джерела.

Те, що Кудрицький може бути звільнений, підтверджує і видання "Економічна правда " з посиланням на інформацію від джерел в Кабінеті Міністрів та одній з енергетичних компаній.

"Говорили про ліквідацію наслідків останньої російської атаки та будівництво захисних споруд. Кудрицькому закидають неналежне виконання попередніх рішень Ставки та поганий захист обʼєктів "Укренерго", - повідомив один із співрозмовників видання.

За даними Forbes, йдеться про незавершені захисні конструкції навколо підстанцій "Укренерго".

Сам Володимир Зеленський після засідання Ставки повідомив в Telegram, що на ній йшлося, зокрема, про стан ліквідації наслідків ударів РФ по енергетичній інфраструктурі та "аналіз деяких питань щодо будівництва захисних споруд".

У традиційному вечірньому зверненні він додав, що протягом дня мав "кілька важливих розмов щодо енергетики, наслідків ударів і захисту, який повинен бути". "Неодноразово на засіданнях Ставки говорилося, вирішувалося що робити, як діяти, чим забезпечувати. Зараз - час висновків", - зазначив президент і оголосив про звільнення командувача Повітряних сил Збройних сил України Миколи Олещука.

ЗМІ: Кудрицький не хоче звільнятися

За даними співрозмовника Forbes, наразі Кудрицький відмовився написати заяву за власним бажанням. Пресслужба "Укренерго" не підтвердила й не спростувала виданню цю інформацію.

Відповідно до законодавства, звільнити його може наглядова рада "Укренерго". Вона наразі налічує шість членів, серед яких троє є незалежними, ще троє - представляють державу.