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Київ: атакою 26 серпня РФ намагалася зашкодити АЕС України

Степан Смишляєв
29 серпня 2024 р.

Через атаку РФ 26 серпня від енергомережі були відключені чотири енергоблоки українських АЕС. За словами експертів, це може зашкодити реакторам і призвести до ядерних інцидентів.

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Південноукраїнська АЕС (архівне фото)
Через атаку військ РФ 26 серпня від енергомережі були тимчасово відключені чотири енергоблоки українських АЕСФото: Mathias Bölinger/DW

Під час масованої повітряної атаки, яку війська РФ здійснили  26 серпня, від енергомережі тимчасово від'єднувалися чотири енергоблоки українських атомних електростанцій (АЕС), йдеться в ноті постійного представництва України при міжнародних організаціях у Відні, переданій Міжнародному агентству з атомної енергії (МАГАТЕ) і оприлюдненій у четвер, 28 серпня.

Через атаки військ РФ зранку 26 серпня були відключені від мережі одразу три з чотирьох енергоблоків Рівненської атомної електростанції (РАЕС). Водночас потужність енергоблоків Південноукраїнської атомної електростанції (ПАЕС) була вимушено знижена до 1800 МВт (при максимальній 3000 МВт).

Згодом, близько 17:10, через перепади у енергомережі, спричинені атакою РФ, енергоблок №3 ПАЕС довелося відключити від мережі.

Представництво Україні у Відні наголошує: Росія й надалі навмисно націлюється на енергетичну інфраструктуру України і намагається порушити роботу атомних електростанцій. "Російські атаки становлять значний ризик для стабільної роботи ядерних об’єктів в Україні та безпеки мільйонів людей", - наголошують там.

Експертка: Атаки РФ можуть спровокувати ядерний інцидент

Як зауважує експертка з ядерної енергетики Ольга Кошарна, атаки РФ призвели "до важких запроєктних перехідних процесів в реакторах" АЕС, що можуть спричинити "аварію з втратою теплоносія першого контуру" реактору.

За її словами, подібні важкі перехідні процеси вже фіксувалися на українських енергоблоках 16 грудня 2022 року та 10 лютого 2023 року під час масованих повітряних атак РФ.

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