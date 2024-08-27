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В МАГАТЕ заявили про ризики аварії на Курській АЕС

Валерій Сааков
27 серпня 2024 р.

Через бойові дії у Курській області РФ існує загроза ядерної аварії на Курській АЕС, заявив очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі після візиту на об'єкт.

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Курська АЕС в Росії
Курська АЕС в Росії Фото: Tatyana Simonenkova/TASS/IMAGO

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі застеріг щодо можливих ризиків ядерної аварії на Курській атомній електростанції (АЕС). Таку заяву Гроссі зробив у вівторок, 27 серпня, після відвідин Курської АЕС, передає інформагенція Reuters.

 "Тут поблизу виникла небезпека або можливість ядерної аварії", - сказав Гроссі журналістам, цитує Reuters. Говорячи про загрози Гроссі мав на увазі той факт, що поблизу станції ведуться бойові дії

Крім того, Гроссі застеріг, що сама станція є вкрай вразливою, оскільки не має захисних споруд, котрі могли б захистити енергоблоки. Крім того, він додав, що наразі об'єкт працює в умовах, близьких до нормальних, але це якраз і означає, що ситуація з його безпекою ще більш серйозна. "Коли станція працює, температура набагато вища, і якби стався випадок удару або щось, що могло б на нього вплинути, були б серйозні наслідки", - наголосив він. 

Також Гроссі заявив, що під час відвідин станції йому повідомили про нібито удар безпілотників по станції і показали певні ознаки цього. Втім, очільник МАГАТЕ не вказав, хто несе відповідальність за такий імовірний удар. 

"Атомна електростанція такого типу так близько до лінії зіткнення або воєнного фронту - це вкрай серйозний факт", - застеріг Гроссі після відвідин станції. "Той факт, що ми маємо військову активність за кілька кілометрів, за кілька миль звідси, робить її об'єктом негайної уваги", - додав він. "Зрештою, знову ж таки, це може здатися простим і здоровим глуздом: Не атакуйте атомну електростанцію", - закликав гендиректор МАГАТЕ, цитує агенція AFP.

Гроссі повідомив, що наступного тижня планує відвідати Україну та зустрітися з президентом Володимиром Зеленським.

У РФ намагалися звинуватити Україну в ударах по АЕС

Раніше з боку російської сторони лунали закиди, що Україна нібито намагалася атакувати Курську АЕС. Так, вранці 23 серпня російська державна пропагандистська агенція "ТАСС" з посиланням на джерела повідомила, що "київський режим вночі намагався атакувати дроном-камікадзе Курську АЕС у Курчатові і здійснити акт ядерного тероризму".  Напередодні у спробі нападу на Курську АЕС Україну звинувачував російський президент Володимир Путін. Жодних доказів Путін не навів, але, за його словами, Москва повідомила про це МАГАТЕ. 

За час повномасшатбного вторгнення РФ в Україну МАГАТЕ неодноразово попереджало про небезпеку бойових дій навколо атомних станцій. У перші дні повномасштабного вторгнення російські війська захопили Запорізьку АЕС на півдні України, а також нетривали час  утримували виведену з експлуатації Чорнобильську АЕС на півночі. Запорізька АЕС досі перебуває під російської окупацією і, фактично, не функціонує.

11 серпня на ЗАЕС була зафіксована пожежа, про яку повідомив президент України Володимир Зеленський. Згодом експерти МАГАТЕ провели огляд об'єктів ЗАЕС, щоб ознайомитися з наслідками займання. Під час відвідування постраждалої градирні експерти зафіксували обгорілі ділянки у внутрішньому обладнанні і помітили "краплі обгорілого пластику і фрагменти бетону, розкидані по басейну з холодною водою".

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