236 ракет і "шахедів" з РФ по Україні: якими є наслідки?

Зранку 26 серпня Росія вчергове атакувала Україну ракетами та дронами. Це був наймасованіший напад РФ з повітря за останній час. Під ударом опинилися об'єкти енергетики та цивільної інфраструктури.

Масований ракетний та дроновий обстріл Росією України став найпотужнішим за останній час - масштабна повітряна тривога по всій Україні тривала майже вісім годин, а після невеликої перерви атаки повторились. "Це був один з найбільших ударів - комбінований. Більше сотні ракет різних типів та близько сотні "шахедів". І як більшість попередніх російських ударів, цей такий же підлий, націлений на критичну цивільну інфраструктуру", - відреагував президент України Володимир Зеленський у відеозверненні. Згодом він уточнив: "Щонайменше 127 ракет і 109 дронів".

Внаслідок повітряного нападу Росії 26 серпня постраждали 15 областей України, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram. "Ворог застосував різні види озброєння: БпЛА, крилаті ракети, "кинджали". Є поранені та загиблі. Щирі співчуття рідним і близьким. Ціллю російських терористів знову стала енергетична інфраструктура. На жаль, є пошкодження в низці регіонів. "Укренерго" вимушене застосувати екстрені відключення електроенергії, щоби стабілізувати систему", - прокоментував глава українського уряду.

Загибель людей і руйнування цивільної інфраструктури

Через російську атаку в різних областях України загинули щонайменше п'ятеро людей, 30 поранені. "На Житомирщині унаслідок ворожої атаки одна людина загинула, ще троє травмовані. На Одещині постраждали семеро людей: поліцейські документують воєнний злочин Росії. Серед поранених є три дитини - хлопчики 10 та 7 років і 10-річна дівчинка. Усім надається медична допомога", - повідомили в МВС України.

Також правоохоронці та обласні військові адміністрації (ОВА) повідомляють про велику кількість руйнувань та пошкоджень цивільної інфраструктури та майна. Внаслідок російського комбінованого удару по Україні у Луцьку, що на Волині, пошкоджений багатоквартирний будинок та об’єкт інфраструктури, там одна людина загинула.

Пошкоджений внаслідок атаки РФ багатквартирний будинок у Луцьку Фото: Press Service of the State Emergency Service of Ukraine in Volyn region/Handout/REUTERS

Також російські війська поцілили по промисловому об'єкту у Полтавській області, п'ятеро людей там дістали поранення. Відомо про одного загиблого на Дніпропетровщині та про одного - у Запорізькій області. Внаслідок масованої російської повітряної атаки є пошкодження інфраструктурних об’єктів та потерпілий у Київській області.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, через масовану атаку Росії постраждали понад 50 населених пунктів України, пошкоджено понад 57 об'єктів. Зокрема, в Одеській області пошкоджені приватні будинки та велика кількість автотранспорту, на Житомирщині - об'єкти критичної інфраструктури, в Івано-Франківській області зафіксували влучання в інфраструктурний об'єкт, на Рівненщині та Київщині та інших областях ціллю росіян стали об’єкти енергетичної інфраструктури. У багатьох населених пунктах, зокрема у Києві, зникло енергопостачання, а у деяких районах столиці через відключення світла були перебої з водопостачанням. "Укренерго" надало розпорядження запровадити екстрені відключення світла.

Через складну ситуацію в енергосистемі по всьому Києву розгорнуть "пункти незламності", повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко. "У зв'язку зі складною оперативною ситуацією в енергетичному секторі та, зокрема, за вказівкою "Укренерго" щодо введення екстрених відключень світла, ухвалено рішення розгорнути "пункти незламності" по місту Києву", - йдеться у повідомленні КМВА. Попко наголосив, що енергетики працюють, щоб повернути світло.

Київська ГЕС під прицільним ударом

Міністр енергетики України Герман Галущенко назвав ситуацію складною і поінформував про терміновий режим екстрених відключень електроенергії. Влада Київщини повідомила про пошкодження двох енергетичних об'єктів.

Одним з атакованих РФ енергооб'єктів стала Київська гідроелектростанція (ГЕС), розташована біля Вишгорода, повідомило видання "Букви" з посиланням на власні джерела. В "Укргідроенерго" на запит DW зазначили, що не коментують ситуацію. Директор Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко у Telegram написав, що ситуація на Київській ГЕС не становить загрози, хоча й не уточнив інформації про можливі руйнування. "По греблі Київської ГЕС загроз немає. Зруйнувати її ракетами неможливо. Порівнювати з Херсонщиною не варто - там був підрив зсередини. Росіяни інформаційно використовують цю тему для нагнітання паніки - не більше", - йдеться в його повідомленні.

В енергосистемі Києва внаслідок атаки Росії складна ситуація Фото: Gleb Garanich/REUTERS

Пізніше голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко. повідомив, що побував на всіх пошкоджених місцях і підтвердив, що Київська ГЕС не зазнала критичних ушкоджень. "Все відновимо, всі пошкодження ліквідуємо", - заявив він в ефірі телемарафону. За його словами, всі необхідні служби задіяні та виконують відповідні ремонтні роботи.

Коментуючи ситуацію із енергопостачанням в області, Кравченко повідомив, що енергетики працюють над усуненням проблем і відновленням поставок електроенергії в повному обсязі. "Будуть проаналізовані всі наслідки... Поступово підключатимемо всіх абонентів. Робота триває з ранку, і вона не закінчиться, доки кожен громадянин не буде з електроенергією", - пообіцяв він.

Україна просить міжнародних партнерів діяти

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після масованої атаки росіян 26 серпня заявив, що партнери України можуть допомогти покласти край російському терору, ухваливши два рішення. "По-перше, підтвердити право України на далекобійні удари по всіх легітимних військових цілях на території Росії. По-друге, згода на використання можливостей ППО партнерів для збиття ракет і безпілотників, що наближаються до їхнього повітряного простору", - написав Дмитро Кулеба у мережі X.

Міністр наголосив, що жодне з цих рішень не є ескалацією. Навпаки - це має зменшити терор і кількість російських атак, а також пов'язані з ними жертви. "Дійте зараз, а не потім. Допоможіть нам врятувати життя", - підсумував Кулеба.