РФ атакувала Україну 200 ракетами та "шахедами" - Зеленський

Російська армія для удару по Україні 26 серпня застосувала понад сто ракет та близько сотні дронів Shahed, повідомив президент України. Внаслідок атаки є загиблі та десятки поранених.

Російська Федерація для удару по Україні у понеділок, 26 серпня, застосувала понад сто ракет різних типів та близько сотні ударних безпілотників типу Shahed. Про це у відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Це був один з найбільших ударів, комбінований. Більше сотні ракет різних типів та близько сотні "шахедів". І, як більшість попередніх російських ударів, - цей такий же підлий, націлений на критичну, цивільну інфраструктуру. По більшості наших регіонів - від Харківщини та Києва до Одеси й наших західних областей", - зазначив Зеленський.

За його словами, внаслідок атаки є загиблі та десятки поранених. Також багато пошкоджень в енергетиці, але всюди, де є відключення електрики, вже тривають відновлювальні роботи, додав президент. "Наші ремонтні бригади працюватимуть цілодобово. Електрику - повернемо. В усіх містах і громадах, які цього потребують, мають зараз відкритися пункти незламності", - наголосив Зеленський.

Необхідність посилити ППО та спільне збиття повітряних цілей

За словами Зеленського, після цієї атаки "дуже важливо, щоб наші партнери реалізували те, про що ми з ними домовлялися", маючи на увазі додаткові системи протиповітряної оборони та ракети до них.

Крім цього, зазначив президент, Україна та партнери мають нарешті "прийти до спільного збиття російських ракет і дронів".

"У різних наших регіонах України ми змогли б зробити значно більше для захисту життя, якби авіація наших європейських сусідів працювала разом з нашими F-16 і разом з нашою ППО. Якщо така єдність очевидно ефективно спрацювала на Близькому Сході, це повинно працювати і в Європі. Всюди життя має однакову цінність", - наголосив він.

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Зняття обмежень на удари по території РФ

У своєму відеозверненні Зеленський також зазначив, що країни Заходу мають зняти обмеження щодо використання їхньої зброї для ударів по території Росії.

"Не може бути в Україні обмежень у далекобійності, коли у терористів немає таких обмежень. Не може бути у захисників життя обмежень у зброї, коли Росія використовує і власну зброю всіх типів, і "шахеди", і балістику з Північної Кореї. Америка, Британія, Франція, інші партнери мають силу, щоб допомогти нам зупинити терор. Потрібні рішення", - додав він.

Нагадаємо, 11 серпня, британське видання The Times з посиланням на високопоставлене джерело у оборонному секторі України повідомляло про те, що Київ готується до масштабного удару, якого війська РФ можуть завдати по важливих об'єктах у столиці у відповідь на наступ у Курській області РФ.