ISW оцінив перспективу зняття обмежень на удари ATACMS по РФ

У Росії є щонайменше 250 об'єктів в межах досяжності ракет ATACMS, проте через обмеження у використанні західної зброї Україна може вразити лише 20 з них, зазначає американський Інститут вивчення війни.

У Росії є щонайменше 250 військових об'єктів в межах досяжності ракет ATACMS, які США надали Києву. Однак через обмеження у використанні американської зброї Україна може вразити лише 20 з них, ідеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за суботу, 24 серпня.

"США наразі забороняють українським військам використовувати ракети ATACMS для ураження військових цілей в Росії і дозволяють лише удари з використанням наданих США зенітно-ракетних комплексів HIMARS, оснащених GMLRS - максимум, що дозволяє Україні вразити лише 20 з 250 об'єктів, які вона може вразити ракетами ATACMS", - йдеться у звіті.

Також американські аналітики зазначають, що лише 17 з цих 250 об'єктів є аеродромами, і "малоймовірно, що російські військові передислокували засоби з усіх інших 233 об'єктів тою ж мірою, як це було зроблено з авіаційними засобами".

"Багато з 233 військових і воєнізованих об'єктів, що знаходяться в зоні дії системи ATACMS, є великими військовими базами, станціями зв'язку, логістичними центрами, ремонтними майстернями, паливними базами, складами боєприпасів і постійними штабами, з яких було б надзвичайно складно або неможливо швидко передислокувати засоби або швидко посилити їх захист", - додають аналітики Інституту вивчення війни.

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ISW не має доказів з відкритих джерел про передислокацію військових активів з більшості тилових районів Росії, але "масова передислокація сил і засобів з таких об'єктів створила б значні проблеми для російської логістики у всьому театрі бойових дій". Також зазначається, що Україні не обов'язково завдавати ударів по кожному російському військовому об'єкту в Росії в межах досяжності наданої Заходом зброї, щоб почати створювати значний оперативний тиск на російську армію.

"Скасування нинішніх західних обмежень створить серйозну загрозу українських ударів з великої відстані, що змусить Кремль ухвалити рішення і, ймовірно, спонукатиме російське військове командування до значної реконфігурації сил і засобів у глибокому тилу для захисту від українських ударів", - йдеться у звіті.

Також аналітики звертають увагу, що російські війська, схоже, адаптували багато своїх логістичних систем в окупованій частині України для захисту від ударних засобів дальнього радіусу дії, жертвуючи при цьому логістичною ефективністю, частково переклавши багато вимог на військові і воєнізовані об'єкти поза зоною дії HIMARS і в зоні укриття в Росії.

РФ знадобляться десятки тисяч військових, щоб відвоювати Курщину

У своєму звіті ISW також посилається на оцінки деяких американських чиновників стосовно того, що російським військовим доведеться передислокувати значні сили з України або задіяти оперативні резерви для відсічі наступу Збройних сил України (ЗСУ) в Курській області. Так, The New York Times повідомила 23 серпня, що Росії, ймовірно, знадобиться від 15 до 20 бригад - щонайменше 50 000 солдатів - щоб витіснити українські війська з території Курщини

"За оцінками США, російським військовим, ймовірно, доведеться перекинути значні сили з України або задіяти оперативні резерви, накопичені для запланованої на літо 2024 року наступальної операції в Курській області, або зробити і те, і інше для успішного відвоювання цієї території", - додає Інститут вивчення війни.

The Wall Street Journal (WSJ) 17 серпня з посиланням на джерело повідомив про те, що російські війська передислокували близько 5 000 військовослужбовців з невизначених районів України до Курської області, і що, за оцінками, РФ, ймовірно, знадобиться понад 20 000 належним чином підготовлених військовослужбовців, щоб відвоювати територію в цьому регіоні.

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Просування РФ біля Покровська

Російські війська нещодавно просунулися поблизу Покровська, додає Інститут вивчення війни. "Геолокаційні кадри, опубліковані 23 серпня, показують, що російські війська просунулися до східної Карлівки (на південний схід від Покровська) та на північний схід від Миколаївки (на південний схід від Покровська). Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 24 серпня, показують, що російські війська просунулися на південно-східній околиці Новогродівки (на південний схід від Покровська)", - зазначає ISW.

Також американські аналітики не підтверджують заяви російських військових блогерів, що армія РФ просунулася на схід від Новогродівки та на південь від Гродівки (на схід від Покровська) і захопила Красний Яр (на південний захід від Гродівки).

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