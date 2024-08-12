ЗМІ: У Києві чекають масованого удару у відповідь за Курщину

Україна готується до відповіді за наступ на Курську область, повідомляє The Times з посиланням на джерело. Під приціл російських ракет і дронів можуть потрапити Верховна Рада та урядові будівлі.

Україна готується до масштабного удару, якого війська РФ можуть завдати по важливих об'єктах у столиці у відповідь на наступ у Курській області РФ. Про це у неділю, 11 серпня, повідомило британське видання The Times з посиланням на високопоставлене джерело у оборонному секторі України.

"Посадовці нині готуються до агресивної відповіді з боку РФ у вигляді спроб вдарити по резонансних цілях у столиці, зокрема по парламенту та інших урядових будівлях", - йдеться у публікації.

"Росія відчує необхідність дати дуже жорстку відповідь, щось величезне, щоб показати світові, що вона всесильна і що щось на зразок Курська не залишиться безкарним", - сказав неназваний співрозмовник видання.

За словами джерела, Україна припускає що війська РФ можуть випустити сотні крилатих і балістичних ракет та дронів, що може стати "великою проблемою для ППО".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський Росія у вечірньому відеозверненні 11 серпня заявив, що з початку літа РФ завдала з території Курської області дві тисячі ударів по українській Сумській області.

"І кожен із таких ударів заслуговує на справедливу відповідь", - сказав він.

Українська влада прямо не коментує бойові дії в РФ, однак у зверненні за 10 серпня Зеленський подякував ЗСУ за "витискання війни" на територію РФ.

Бойові дії у Курській області

За повідомленнями влади РФ і ЗМІ, з 6 серпня 2024 року українські війська проводять операцію на території Курської області Росії. За оцінками аналітиків, вони просунулись вглиб російської території на 30-35 км.

Так, за останніми повідомленнями представників російської місцевої влади, українські військові у ніч на неділю, 11 серпня, увійшли до Бєловського району Курської області і таким чином розширили свою присутність на території Росії. До 11 серпня бої точилися на території двох районів Курської області - Коренівського та Суджанського.

12 серпня через "активність" українських сил часткову евакуацію оголосили у сусідній з Курською Бєлгородській області.