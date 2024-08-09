Що бої за Суджу означають для Газпрому і його експорту в ЄС

Біржові ціни на газ у Європі досягли максимуму за 2024 рік - такою була головна енергетична новина 7 серпня після того, як українська армія напередодні почала масштабну військову операцію на території Курської області РФ і бої, зокрема, розгорнулися навколо Суджі.

Європейським фахівцям назва цього прикордонного російського міста добре знайома: тут розташована єдина наразі точка, в якій природний газ із Росії надходить до газотранспортної системи України й потім транзитом іде до ЄС. Тож у зоні активних бойових дій опинилося ключове місце для постачання блакитного палива таким європейським країнам, як Австрія, Словаччина і частково Чехія. Іншими словами: український транзит може тепер у будь-який момент перерватися.

Ціни зросли, але рік тому були набагато вищими

На цьому тлі зростання біржових цін на газ у Європі виглядає цілком природною реакцією учасників ринку і спекулянтів: вони практично завжди скуповують ф'ючерсні контракти в умовах зростання геополітичної напруженості, що може призвести до перебоїв у постачанні й скорочення пропозиції. Здивування викликає швидше досить скромне зростання котирувань.

Вересневий контракт на торговому майданчику TTF у Нідерландах зріс на 5,7 відсотка до 38,78 євро за мегават-годину, повідомило до вечора 7 серпня німецьке інформаційне агентство dpa. Для порівняння: коли два роки тому, наприкінці серпня 2022 року, "Газпром" несподівано оголосив про зупинку "Північного потоку" нібито на три дні, але стало зрозуміло, що Росія остаточно закручує вентиль на головному газопроводі для постачання до Євросоюзу, котирування злітали приблизно до 340 євро за МВт⋅год.

Штаб-квартира австрійської нафтогазової компанії OMV у Відні Фото: OMV Aktiengesellschaft

А зараз вони піднялися приблизно до 39 євро (близько 440 доларів за тисячу кубометрів). Це, справді, максимум із січня нинішнього року, оскільки за минулі сім місяців котирування коливалися переважно в діапазоні від 30 до 37 євро, а в лютому і березні коротко опускалися навіть до 24-25 євро, свідчить графік на сайті біржі ICE Futures.

Однак у жовтні та в серпні минулого року вони піднімалися приблизно до 56 євро. Тож рівно рік тому біржові ціни на газ у Європі були майже на 45% вищими, ніж зараз, коли в Курській області тривають бої, а газовимірювальна станція "Суджа", за повідомленнями ЗМІ, перейшла під контроль українських військових. Водночас "Газпром" оголосив, що 8 серпня прокачування газу в бік України продовжиться, хоча обсяги скоротяться більш ніж на 10%. Це означає, що вони впали до найнижчого рівня майже за півтора року.

8 серпня зростання цін сильно сповільнилося

На тлі всіх цих подій наприкінці торгового дня 8 серпня ф'ючерсний контракт TTF, що коливався в діапазоні 38,5-39,5 євро за МВт⋅год, коштував приблизно 39,5 євро. Таким чином, зростання сильно сповільнилося, і ціна виявилася лише на три євро вищою від тієї, що була, приміром, на початку червня цього року, коли в Суджу ще не прийшла повномасштабна війна. Коротше: паніка на біржах виглядає інакше.

Спокійна реакція європейського ринку видається тим більш дивною, що якраз у цей момент із технічних причин одночасно скоротився експорт до Європи азербайджанського газу. Агентство "Інтерфакс" із посиланням на компанію TAP AG, оператора Трансадріатичного газопроводу (TAP), повідомляло 6 серпня з Баку про планові ремонтні роботи. Вони триватимуть до 11 серпня включно і призведуть до обмежень постачань Південним газовим коридором, прокладеним в обхід Росії з Азербайджану через Грузію і Туреччину для постачання газу країнам Південної Європи.

Австрія готова до припинення українського транзиту

І в такій ситуації біржова гра на підвищення так швидко видихнулася? Напрошується висновок: після двох років після серпня 2022 року, коли європейський ринок просто лихоманило від однієї лише думки втратити поставки російського газу, ситуація кардинально змінилася. Сьогодні навітьфакт боїв у Суджіі сценарій повного припинення українського транзиту через серйозне пошкодження інфраструктури на російському боці, який виявився з огляду на ситуацію цілком реалістичним, уже не справляє великого враження на учасників ринку і не призводить до особливо сильних коливань котирувань.

Стримана реакція європейського ринку фактично свідчить про те, що він готовий до припинення українського транзиту, навіть якщо це станеться не 31 грудня цього року, а просто зараз, за чотири з половиною місяці до того, як спливе термін дії п'ятирічного російсько-українського договору про транзит газу територією України.

Адже Київ завчасно попередив європейців, що не подовжуватиме цю угоду, а австрійська нафтогазова компанія OMV, найстаріший і найбільший із західних партнерів "Газпрому", що залишилися, вбачає в цьому вже не стільки проблему, скільки шанс вийти з кабального договору, що зобов'язує її до 2040 року оплачувати значні обсяги російського газу, навіть якщо вона не захоче їх брати.

Чи залишаться на станції в Суджі працівники? Фото: Maxim Shipenkov/epa/dpa/picture-alliance

Газосховища в ЄС добре заповнені

Відносно спокійна реакція європейського ринку на високу ймовірність припинення прокачування російського газу через ГВС "Суджа" пояснюється також незвично високим для серпня рівнем заповнення підземних сховищ газу в Євросоюзі. У середньому по ЄС він становить зараз, за даними порталу Gas Infrastructure Europe (GIE), понад 86,5%, водночас в Австрії ПСГ заповнені майже на 88%, у Чехії - на 87%, у Словаччині - на 87,5%, а в сусідній Польщі, в якої є можливість перекинути газ до сусідньої країни побудованим 2023 року газопроводом-інтерконектором, - понад 90%.

Майже на 91% заповнені найбільші в усьому ЄС газосховища Німеччини, і вона, своєю чергою, може за необхідності перекинути частину своїх запасів до Австрії, добре, що та ще торік завчасно, на кілька років уперед, забронювала газотранспортні потужності на території ФРН.

До того ж від початку серпня в порту Мукран на балтійському острові Рюген готовий до експлуатації новий, найпотужніший у Німеччині термінал із приймання скрапленого газу, який складається з двох плавучих заводів для регазифікації СПГ. Цей проєкт критикували за те, що через нього в країні виникли надлишкові потужності з приймання СПГ, однак уряд ФРН вказував на те, що цей термінал може якраз знадобитися для постачання сусідніх країн, маючи на увазі, насамперед, Австрію.

Тож якщо український транзит російського газу припиниться просто зараз, Австрія має можливість оперативно скористатися запасами у власних газосховищах і прикупити необхідні обсяги в німецьких ПСГ, а на початок опалювального сезону законтрактувати на світовому ринку додаткові поставки скрапленого газу, прийняти його за допомогою вільних регазифікаційних потужностей німецьких СПГ-терміналів й отримати через заброньовані в Німеччині газопроводи.

Перспективи ГВС "Суджа" під великим питанням

Утім, той факт, що прокачування газу через ГВС "Суджа" продовжилося 8 серпня навіть після того, як вона перейшла під контроль української армії, свідчить про те, що обидві сторони зацікавлені в продовженні транзиту. Київ не хоче створювати додаткові клопоти своїм європейським партнерам, а "Газпром" хотів би хоча б ще кілька місяців качати свій газ через Україну і заробляти валюту, тим паче зараз, коли ціни порівняно з весною зросли.

Після прибуття на початку серпня 2024 року на острів Рюген другого регазифікаційного судна порт Мукран став найбільшим у Німеччині терміналом для СПГ Фото: Jens Koehler/picture alliance

Однак цілком імовірно, що під час неминучих спроб російських збройних сил витіснити українські війська з Курської області та, зокрема, із Суджі, вони застосують властиву їм тактику масованих бомбардувань і артобстрілів, унаслідок чого може серйозно постраждати або навіть вийти з ладу газотранспортна інфраструктура, що прямує до українського кордону.

До того ж після ймовірної серйозної руйнації Суджі "Газпром" може зіткнутися з проблемою нестачі кадрів для обслуговування системи і ремонту обладнання, адже людям доведеться й далі працювати в прифронтовій зоні в умовах підвищеної загрози для життя і здоров'я.

Тож подальші перспективи "Суджі" - під великим питанням. А ідея перетворити цю станцію вже до нового року на пункт передачі європейським імпортерам російського або азербайджанського газу, що останнім часом теж обговорювалося, видається тепер, на тлі масштабних бойових дій у Курській області, вельми ілюзорною.