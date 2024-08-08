ЗСУ взяли під контроль газову станцію біля Суджі - WP

За даними анонімного радника президента України, ЗСУ зараз контролюють газорозподільну станцію на відстані близько 8 кілометрів від кордону з РФ.

Збройні сили України (ЗСУ) під час наступу в Курській області взяли під контроль газову станцію "Газпрому" біла міста Суджа. Про це у четвер, 8 серпня, повідомило видання The Washington Post з посиланням на радника президента України.

"Вашингтон досі не критикував Україну за транскордонний напад, заявив радник президента України Володимира Зеленського, який говорив на умовах анонімності. За словами радника, Україна зараз контролює газовимірювальну станцію на відстані близько п'яти миль (8 кілометрів - Ред.) углиб Росії", - зазначає видання.

The Washington Post наголошує, що українські військові та урядовці відмовилися коментувати ситуацію, а конкретні деталі атаки видання не змогло самостійно перевірити. Водночас у виданні припускають, що офіційний Київ може мати на меті припинення постачання російського газу до Європи, використовуючи це як важіль тиску.

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Костенко: Операція була реально добре спланована

Наступальна операція Сил оборони України в Курській області була добре спланована, і вирішальну роль у ній відіграв ефект раптовості. Про це заявив секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Це історія про те, що операція була реально добре спланована. В сучасній війні його (ефекту раптовості - Ред.) практично неможливо домогтися, тому що є засоби розвідки, агентура, засоби оптичної розвідки, супутники", - зазначив він.

За словами Костенка, це вперше, "коли противник реально не очікував, коли Сили оборони досягли такої раптовості й почали розвивати успіх". Також він зазначив, що про завдання наступальної операції ЗСУ "можна тільки здогадуватися". "Як це закінчиться, ми побачимо. Побажаємо удачі нашим хлопцям у їхній роботі, і подивимося, як вони зможуть довести до логічного фіналу цю операцію", - сказав він.

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