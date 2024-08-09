ISW: Українці присутні на 35 км вглиб Курської області Росії

Геолокаційні знімки і російські заяви вказують на те, що українські війська присутні в російських районах, розташованих на відстані 35 кілометрів від міжнародно визнаного кордону з Сумською областю України. Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW) у звіті, опублікованому у четвер, 8 серпня. "Однак українські сили, безумовно, не контролюють усю територію в межах максимальних заяв Росії про просування українських військ у Курській області", - наголошують там. ISW повідомив, що не аналізуватиме наміри цієї української операції, щоб "не ставити під загрозу оперативну безпеку України".

Українські війська застосовують нову тактику - російські джерела

У звіті наводять дані російських воєнних блогерів, які стверджують, що невеликі українські бронегрупи просуваються далі в російський тил і обходять російські укріплення, перш ніж вступити в бій з російськими військами, а потім виходять з бою, не намагаючись закріпити контроль над своїми найдальшими просуваннями. Поширеність цих бронегруп призводить до суперечливих повідомлень, оскільки українські сили здатні швидко вступити в бій з російськими військами поблизу населеного пункту, а потім відступити з цього району. "Українські сили, схоже, можуть використовувати ці невеликі бронегрупи для проведення штурмів за лінією зіткнення через низьку щільність російських військ у прикордонних районах Курської області. За повідомленнями, більші українські підрозділи діють у районах Курської області ближче до міжнародного кордону і, як повідомляється, консолідують і укріплюють деякі позиції", - заявляють аналітики. Згідно з російськими військовими блогерами, українські війська успішно застосовують нову та інноваційну тактику і технологічні можливості під час операцій у Курській області.

Три можливі сценарії для Кремля

Американські аналітики вважають, що Кремль майже напевно намагатиметься повернути захоплену українськими силами російську територію в Курській області і зупинити українську активність вглиб Росії, "оскільки значне просування України вглиб Росії стало б стратегічним ударом по багаторічним зусиллям російського президента Володимира Путіна, спрямованим на закріплення спадщини російської стабільності, безпеки і геополітичного відродження". Там наводять декілька варіантів можливих дій російської сторони, за умови якщо російське військове командування сприймає ситуацію так, як її описують російські джерела.

При першому варіанті розвитку подій російське військове командування може вирішити використати наявних призовників, прикордонників Федеральної служби безпеки (ФСБ), Росгвардію та інші нерегулярні сили, вже розгорнуті в районі міжнародного кордону, щоб відтіснити українські війська і захиститися від української операції в Курській області.

Другим можливим варіантом, на думку ISW, є використання Північного угруповання військ, розгорнутого вздовж російсько-українського кордону. За наявними даними, російське Північне угруповання військ станом на початок травня 2024 року налічувало близько 35 000 військовослужбовців, розгорнутих у прикордонних районах Курської, Брянської та Бєлгородської областей, і, згідно з повідомленнями, військове керівництво має плани створити угруповання в цьому районі чисельністю від 50 000 до 75 000 військовослужбовців.

Третій можливий план дій для російського військового командування це перекинути оперативні резерви, накопичені для запланованого наступу влітку 2024 року, та/або відносно краще забезпечені і більш боєздатні передові підрозділи до Курської області з інших регіонів театру військових дій.

Українці досягли оперативної несподіванки

Аналітики наголошують: відсутність узгодженої російської відповіді на українське вторгнення в Курську область і швидкість українського просування вказує на те, що українські війська змогли досягти оперативної несподіванки на кордоні з Росією. ISW нагадує: як російські, так і українські війська намагалися досягти оперативної несподіванки протягом останніх півтора року бойових дій через часткову прозорість поля бою в Україні. "Здатність України досягти оперативної несподіванки підкреслює, що широка візуальна і сенсорна прозорість, яку встановили обидві сторони, не означає повної прозорості поля бою, і що воюючі сторони в Україні можуть використовувати невизначеність щодо оперативних намірів для досягнення оперативної несподіванки", - підводять підсумок американці.