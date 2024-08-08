Чеченці "розминулися" із ЗСУ в Курській області - командир

Загони чеченців "розминулися" із ЗСУ в Курській області і тому не брали участі в боях, заявив Апті Алаудінов. За словами командира "Ахмата", українці просто пройшли повз чеченські опорні пункти, не вступаючи в бій.

Чеченські підрозділи, які захищали кордон у Курській області, не змогли відбити атаку Збройних сил України (ЗСУ) через те, що просто "розминулися" з українськими військовими, заявив командир кадирівського спецпризначенця "Ахмат" Апті Алаудінов. Українські солдати просто пройшли повз чеченські опорні пункти, не вступаючи в бій, пояснив він у своєму пості, викладеному в Telegram увечері в середу, 7 серпня.

Водночас російський "воєнкор" Юрій Котенок стверджував, що "ахматівці" дислокувалися якраз у тих районах Курської області, де почався наступ ЗСУ. Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" писав, що кадировський спецназ, який стояв у Коренівському районі, після перших же ударів українських військових розбігся зі своїх позицій.

У червні цього року полк "Ахмат-Чечня", дислокований у Курській області, "звільнив" прикордонне українське село Рижівка, де не було ні жителів, ні позицій противника. В Державній прикордонній службі України підрозділи Ахмату назвали "тік-ток-військами" і розповідали, що ті загодили "пофотографуватися" на Сумщину.

Ще раніше - під час заколоту ПВК "Вагнер" і його керівника Євгена Пригожина, чеченські формування Росгвардії, які фактично є особистою гвардією глави Чечні Рамзана Кадирова, було знято з фронту і відправлено до Ростова-на-Дону, але впродовж всього часу, поки "вагнерівці" перебували у цьому місті, кадировці туди лише прямували або стояли в заторі. У підсумку їм так і не вдалося дістатися до Ростова і зустрітися з ПВК "Вагнер".

Батальйон "Ахмат" у Суджі

За даними американського Інституту вивчення війни (ISW), українські сили просунулись на 10 кілометрів у Курську область Росії в рамках механізованих наступальних операцій на російській території 7 серпня.

"Цей прорив став значущим етапом у конфлікті, підкресливши здатність українських військових досягати успіхів навіть на території ворога", - йдеться у звіті опублікованому у середу, 7 серпня.

Як повідомив український військовий оглядач Костянтин Машовець, невизначений підрозділ 71-го мотострілецького полку з Чечні (58-а загальновійськова армія, Південний військовий округ) був направлений безпосередньо до Суджанського району. За даними деяких Телеграм-каналів, чеченські підрозділи все ж зазнали великих втрат у результаті українських атак у Курській області.