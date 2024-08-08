Рейд у Курській області: Україна змінює стратегію?

Україна, можливо, зробила "перший крок" до зміни стратегії відбиття російського нападу. Так нинішні події в Курській області оцінила в бесіді з DW професорка Університету Нью-Гемпшира в США Джен Спіндел. "Україна не може продовжувати вести цю війну так, як у попередні два роки. У неї просто немає ресурсів для цього - людей чи зброї", - зазначає американська експертка із зовнішньої та безпекової політики.

Спіндел вважає, що "операція" України в Курській області може бути спробою змінити стратегію від "війни на рівних - до війни на виснаження, асиметричної війни". До такого підходу вона з колегами закликала в травневій статті в американському журналі Foreign Affairs під заголовком "Як Україні досягти більшого меншими засобами". "Україна демонструє, що територія Росії більше не є недоступною, і що Україна атакуватиме Росію, щоб змусити її відволікти частину сил від бомбардувань і руйнувань в Україні", - каже експертка.

Навіщо Україна увійшла в Курську область?

Через три дні після початку рейду Збройних сил України в Курській області офіційної інформації про те, що відбувається, з української сторони, як і раніше, мало. На момент написання статті Київ офіційно не коментував те, що відбувається. Російські джерела повідомили, що вранці 6-го серпня сили української армії з використанням як української, так і західної бронетехніки увійшли на територію Курської області, просунулися на глибину близько 10 кілометрів і закріпилися. Міноборони РФ повідомило в четвер, 8 серпня, що просування зупинено, тривають бої у двох районах - Суджанському і Кореневському.

Це перший від початку масштабного російського вторгнення подібний рейд України на територію безпосередньо РФ, а не на окупованих територіях. У 2023 році схожі, але менш масштабні операції в Бєлгородській області проводили збройні формування, які складаються з росіян, котрі воюють на боці ЗСУ. Сама РФ у травні 2024 року захопила дві ділянки вздовж кордону в Харківській області, перш ніж була зупинена.

Австрійський військовий історик, підполковник Маркус Райснер (Markus Reisner) вважає, що українська операція була ретельно спланована, тоді як у російської розвідки, на його думку, - "повний провал". Він каже, що Україна здобула "чітку інформаційну перемогу", оскільки увага тепер прикута до Курська, а не до Донбасу, міст Торецьк і Часів Яр, де для ЗСУ "ситуація загострюється".

Австрійський військовий історик, підполковник Маркус Райснер Фото: Kurt Kreibich/Bundesheer

Якщо Україні вдасться утримати ділянки в Курській області якийсь час, це може змусити Росію провести перегрупування й "знизити тиск" на ЗСУ на Донбасі, вважає Райснер.

Ґустав Ґрессель (Gustav Gressel), берлінський експерт аналітичного центру Європейська рада із зовнішньої політики (ECFR), налаштований більш скептично. "Добре для моралі, для війни без великих наслідків" - так він оцінює події в Курській області для України. "Немає ознак того, що Росія відведе сили зі сходу України, щоб зупинити українську операцію, - вважає Грессель. - Від розтягування фронту за рахунок території Росії виграє насамперед Росія, оскільки це призведе до надмірного розтягування українських сил".

Берлінський експерт Ґустав Ґрессель Фото: DW

Експерти згадують й інші цілі Києва - поліпшення позицій на можливих майбутніх переговорах із Росією та бажання продемонструвати Заходу, що Україна в змозі успішно протистояти російській армії після невдалого контрнаступу влітку 2023 року. "Можливо, українське керівництво хоче продемонструвати Росії, а насамперед - Заходу, що сили не вичерпані, і що в разі продовження постачання зброї Україна все ще може виграти війну", - вважає німецький політолог і публіцист Вінфрід Шнайдер-Детерс (Winfried Schneider-Deters).

Що скажуть США та інші партнери України?

Досі Україна утримувалася від схожих рейдів з огляду на позицію своїх західних партнерів, насамперед - США, зазначає Шнайдер-Детерс. Побоюючись ескалації з боку РФ, Вашингтон, Берлін та інші заборонили Україні використовувати свою зброю на російській території. Лише на тлі наступу РФ під Харковом США та інші країни в травні 2024 року послабили обмеження, але тільки для ударів по військових цілях у прикордонних районах і не всіма видами зброї. Наприклад, ракети ATACMS Україна може використовувати тільки на своїй території, окупованій РФ.

Німецький політолог і публіцист Вінфрід Шнайдер-Детерс Фото: R.Goncharenko

Поки що США стримано відреагували на події в Курську, але експерти, як-от Джен Спіндел, упевнені, що "на високому рівні було багато дзвінків" між Вашингтоном і Києвом, і що "найближчими годинами та днями зусилля будуть зосереджені на дипломатичних спробах зняти напругу - наскільки зараз це можливо".

Як далеко ЗСУ можуть просунутися в Курській області?

Операція України в Курській області не має на меті "дійти до Москви", вважає Спіндел. Експертка вказує на те, що чим далі ЗСУ просунуться, тим більші ризики, що Росія зможе відрізати групу від постачання. На її думку, для досягнення військових цілей Україні не потрібно заходити далеко вглиб РФ, а потрібно "просунутися в місця, звідки наносяться удари, і де зберігається зброя".

При цьому Україні потрібно зберегти баланс і враховувати позицію США, вважає Спіндел. Поки що, на її думку, Україна просунулася "достатньо, щоб операція була чутливою для РФ, але недостатньо для побоювань" США та інших партнерів України про можливу ескалацію. Загалом Спіндел не очікує, що події в Курській області принесуть "істотні зміни" в ході війни. Вона вважає, що "подібних операцій побільшає, але Україна прагнутиме ефекту несподіванки". Метою експертка називає - "вивести Росію з рівноваги".