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Курська область

Курська область - область у південнозахідній частині Російської Федерації, межує з Україною.

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Новини

8 серпня 2024 р.

ЗСУ взяли під контроль газову станцію біля Суджі - WP

8 серпня 2024 р.

Фабер: Україна може використовувати зброю ФРН на Курщині

8 серпня 2024 р.

Українська армія вміє дивувати - Зеленський

8 серпня 2024 р.

Брюссель: Україна має право бити по ворогу на його території

8 серпня 2024 р.

Нова атака дронів на Курську і Бєлгородську області Росії

8 серпня 2024 р.

ISW: Українці просунулись на 10 км в Курську область Росії

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Докладно

Курська область, Росія

Рейд у Курській області: Україна змінює стратегію?

Рейд у Курській області: Україна змінює стратегію?

Уперше з початку російського вторгнення Україна захопила територію РФ у Курській області. Що це змінює?
Конфлікти8 серпня 2024 р.
Зруйнований під час обстрілів будинок у Суджі, Курська область РФ

Бої в Курській області. Що говорять в Росії?

Бої в Курській області. Що говорять в Росії?

Як реагує Кремль на події в Курській області та що говорять незалежні російські експерти?
Конфлікти7 серпня 2024 р.
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Новий звіт Bellingcat щодо "Бука", який збив борт MH17

Новий звіт Bellingcat щодо "Бука", який збив борт MH17

У новому звіті Bellingcat зазначається, що "Бук", який збив Boeing 777, стояв на озброєнні російської армії.
4 травня 2016 р.
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