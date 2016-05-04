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Курська область
Курська область - область у південнозахідній частині Російської Федерації, межує з Україною.
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Новини
08.08.2024
8 серпня 2024 р.
ЗСУ взяли під контроль газову станцію біля Суджі - WP
08.08.2024
8 серпня 2024 р.
Фабер: Україна може використовувати зброю ФРН на Курщині
08.08.2024
8 серпня 2024 р.
Українська армія вміє дивувати - Зеленський
08.08.2024
8 серпня 2024 р.
Брюссель: Україна має право бити по ворогу на його території
08.08.2024
8 серпня 2024 р.
Нова атака дронів на Курську і Бєлгородську області Росії
08.08.2024
8 серпня 2024 р.
ISW: Українці просунулись на 10 км в Курську область Росії
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Докладно
Рейд у Курській області: Україна змінює стратегію?
Рейд у Курській області: Україна змінює стратегію?
Уперше з початку російського вторгнення Україна захопила територію РФ у Курській області. Що це змінює?
Конфлікти
08.08.2024
8 серпня 2024 р.
Бої в Курській області. Що говорять в Росії?
Бої в Курській області. Що говорять в Росії?
Як реагує Кремль на події в Курській області та що говорять незалежні російські експерти?
Конфлікти
07.08.2024
7 серпня 2024 р.
Новий звіт Bellingcat щодо "Бука", який збив борт MH17
Новий звіт Bellingcat щодо "Бука", який збив борт MH17
У новому звіті Bellingcat зазначається, що "Бук", який збив Boeing 777, стояв на озброєнні російської армії.
04.05.2016
4 травня 2016 р.
Усі матеріали (54) на цю тему
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