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Козир на переговорах: що відбувається на кордоні з Курщиною?

Ребекка Ріттерс | Анна Пшемиська
27 грудня 2024 р.

На п'ятий місяць операції ЗСУ в Курській області Росія відвоювала менше половини втрачених територій. Частина області під контролем української армії може стати головним козирем України на переговорах. Репортаж DW.

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Намагаючись повернути втрачену територію Росія розпочала контрнаступ, до якого залучені близько 50 тисяч військових, зокрема з Північної Кореї. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що кількість убитих та поранених військових КНДР на Курщині перевищила три тисячі осіб. З листопада Україна має дозвіл використовувати американські ракети ATACMS для ударів по об'єктах на російській території, зокрема і в Курській області. Ці військові оптимістично налаштовані, що ракети допоможуть у довгостроковій перспективі. 

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