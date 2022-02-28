Козир на переговорах: що відбувається на кордоні з Курщиною?

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Намагаючись повернути втрачену територію Росія розпочала контрнаступ, до якого залучені близько 50 тисяч військових, зокрема з Північної Кореї. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що кількість убитих та поранених військових КНДР на Курщині перевищила три тисячі осіб. З листопада Україна має дозвіл використовувати американські ракети ATACMS для ударів по об'єктах на російській території, зокрема і в Курській області. Ці військові оптимістично налаштовані, що ракети допоможуть у довгостроковій перспективі.