Козир на переговорах: що відбувається на кордоні з Курщиною?

На п'ятий місяць операції ЗСУ в Курській області Росія відвоювала менше половини втрачених територій. Частина області під контролем української армії може стати головним козирем України на переговорах. Репортаж DW.

Намагаючись повернути втрачену територію Росія розпочала контрнаступ, до якого залучені близько 50 тисяч військових, зокрема з Північної Кореї. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що кількість убитих та поранених військових КНДР на Курщині перевищила три тисячі осіб. З листопада Україна має дозвіл використовувати американські ракети ATACMS для ударів по об'єктах на російській території, зокрема і в Курській області. Ці військові оптимістично налаштовані, що ракети допоможуть у довгостроковій перспективі.