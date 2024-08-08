Брюссель: Україна має право бити по ворогу на його території

Україна має право на самооборону, яке включає і нанесення ударів по території ворога, заявив офіційний представник Євросоюзу. Політика Брюсселя щодо Києва від цього не змінюється.

У рамках свого законного права на самооборону Україна має право завдавати ударів по ворогу "скрізь, де вважатиме за потрібне, - як на своїй території, так і на території ворога", заявив офіційний представник зовнішньополітичної служби Європейського Союзу Петер Стано в четвер, 8 серпня, на брифінгу в Брюсселі.

За його словами, позиція ЄС полягає в тому, що Україна зазнає незаконної агресії і тому веде законну оборонну війну. "На підставі міжнародного права Україна має право на самооборону, і це право на самооборону містить у собі також нанесення ударів по ворогу на його території", - зазначив Стано, відповідаючи на запитання про бойові дії ЗСУ в Курській області.

Він також наголосив, що офіційна стратегія Євросоюзу щодо України не змінилася після того, як Київ поміняв свою стратегію на полі бою, перейшовши на територію РФ.

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Перший коментар з Києва про бойові дії в Курській області

У Києві 8 серпня українська влада вперше прокоментувала бойові дії, що тривають уже третій день на території Курської області. Першопричиною "будь-якої ескалації, обстрілів, воєнних дій, примусової евакуації та знищення нормальних форм життя", зокрема в російських Курській і Бєлгородській областях, є "винятково однозначна російська агресія", написав радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк у соцмережі X.

Відповідальність за ескалацію боїв на території РФ він поклав на її президента. "Архітектором концепції "самознищення Росії" є не хто інший, як сам Путін", - підкреслив він. За словами Подоляка, Росія вважає, що на неї не поширюються обмежувальні правові норми і вона може безкарно нападати на сусідні країни, лицемірно вимагаючи недоторканності своєї території, але на війні "агресор неминуче пожинає власні плоди".