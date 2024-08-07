Міноборони РФ про Курськ: Бої у прикордонні тривають

У Росії заявляють, що зупинили просування ЗСУ у Курській області, втім додають, що бої тривають, в тому числі на Сумщині, на території України.

Міністерство оборони РФ повідомило в середу, що бойові дії у прикордонні Курської області тривали у всю ніч і не припиняються вже другий день після вторгнення українських сил. "Операція зі знищення формувань ЗСУ триває", - повідомило російське відомство у Telegram, додавши що "на Курському напрямку не допущено просування супротивника в глиб території Російської Федерації".

Виконувач обов'язків губернатора Курської області Олексій Смірнов повідомив, що над областю збили дві ракети, у регіоні кілька разів оголошували повітряну тривогу. "Головнокомандувач Володимир Володимирович (Путін - Ред.) тримає ситуацію на особистому контролі", - запевнив Смірнов. Сам Путін на нараді з членам уряду в середу назвав події у прикордонні "масштабною провокацією" і доручив надати допомогу жителям регіону, де тривають атаки.

За даними місцевої влади РФ, бої тривають в Суджанському та Коренівському районах, що межують із Сумською областю України. Повідомляється про загиблих і поранених. "Постраждали кілька десятків мирних громадян, включаючи дітей, та військовослужбовці", - заявили у Слідчому комітеті РФ. За добу зону обстрілів залишили декілька тисяч мешканців.

Місто Суджа в Курській області, яке зокрема потрапило під удар, є останнім діючим перевалочним пунктом для експорту російського газу до Європи через Україну. Всього в 60 кілометрів на північний схід знаходиться російська Курська атомна електростанція.

РФ відбиває танкові штурми ЗСУ

У міноборони РФ стверджують, що українські сили за добу бойових дій нібито втратили до 260 військових, сім танків, вісім бронетранспортерів, три бойові машини піхоти, 31 бойову броньовану машину та іншу техніку, залучену до атак у прикордонні. Москва заявляє, що у відповідь сили РФ вдарили по резервах ЗСУ у районах населених пунктів Басівка, Журавка, Юнаківка, Біловоди, Кияниця, Корчаківка, Нова Січ, Павлівка, Городище Сумської області.

Російські мілітаристські Телеграм-канали повідомляють, що ЗСУ нібито закріпилися у низці сіл Курщини і намагаються просуватися далі.

Інформацію неможливо підтвердити із незалежних джерел. У ЗСУ другу добу поспіль не робили офіційних заяв щодо ситуації в прикордонні. Сумська військова обласна адміністрація прозвітувала зранку 8 серпня лише, що росіяни здійснили 29 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів області, а українська ППО знищила балістичну ракету.

Наземний наступ на Курську область

Міноборони РФ 6 серпня заявило, що українські сили нібито вдалися до спроби прорватися на територію Курської області РФ. Зокрема, стверджувалося, що зранку нібито близько 300 військовослужбовців Збройних сил України за підтримки 11 танків та понад 20 бойових броньованих машин атакували позиції підрозділів прикриття державного кордону Росії в районах населених пунктів Ніколаєве-Дар'їне та Олешня Курської області. Для ударів по ЗСУ була залучена артилерія, бойова авіація та ударні дрони.

Спроби прориву на територію Курської та Бєлгородської областей РФ з території України розпочалися навесні 2023 року. Відповідальність за них тоді брали на себе "Російський добровольчий корпус" (РДК), легіон "Свобода Росії", а також "Сибірський батальйон".