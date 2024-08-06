Курська область РФ повідомляє про спробу прориву з України

З боку України нібито здійснена спроба прориву до Суджанського та Коренівського районів Курської області, стверджує керівник російського регіону. В Україні цю заяву не коментували.

Влада Курської області Росії у вівторок, 6 серпня, заявила про нібито спробу прориву військових з території України.

"Сьогодні з Суджанського та Коренівського районів надходить інформація про спроби прориву ЗСУ на територію Курської області. Бійці прикордонної служби ФСБ Росії та збройних сил РФ не допустили прорив кордону", - написав виконувач обов'язків губернатора російського регіону Олексій Смірнов у Telegram.

За даними російського Telegram-каналу Mash, близького до силових кіл РФ, в атаці брали участь близько 100 українських військових. Атака почалася близько 3-ї ночі і станом на ранок ще тривала. Нібито 20 українських військових загинули, 50 дістали поранень. "Українці били артилерією і підтримували вогонь з танків та закидуючи прикордоння дронами-камікадзе. Після за підтримки важкої техніки почали штурмувати держкордон. На машинах нові розпізнавальні знаки - трикутник", - пише Mash.

Міністерство оборони РФ поки не підтверджувало цю інформацію.

Офіційний Київ та ЗСУ теж наразі не коментували повідомлення про можливу спробу переходу через кордон українських військових.

Раніше у цей день у Курській області РФ повідомляли про нічну дронову атаку та поранення п'ятьох осіб у місті Суджа, в тому числі трьох дітей. Ішлося також про пошкодження кількох житлових будинків. Смірнов повідомляв, що над регіоном збили 26 українських безпілотних літальних апаратів. Також вранці 6 серпня в Курській та Бєлгородській областях нібито оголошувалась ракетна небезпека.

Спроби прориву на територію Курської та Бєлгородської областей з боку України розпочалися навесні 2023 року. Відповідальність за них беруть на себе "Російський добровольчий корпус" (РДК), легіон "Свобода Росії", а також "Сибірський батальйон", які заявляють про боротьбу за вільну від режиму Володимира Путіна Росію.

Нагадаємо, Курська область Росії межує з Сумською областю на північному сході України.

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