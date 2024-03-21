Добровольці: "Спецоперація" у РФ попередила наступ в Україні

"Обмежена воєнна операція" на території Бєлгородської та Курської областей РФ попередила масштабний наступ російської армії на українських територіях, стверджують представники російських добровольчих формувань, що воюють на боці Збройних сил України (ЗСУ).

"Путінська армія мала на меті проводити суттєві атаки до дня інавгурації Путіна. Відповідно наша операція зірвала ці плани. Вони змушені були перекидати численні сили з Куп'янського напрямку для того щоб втримати поки що свою Курську та Бєлгородську області", - розповів на пресконференції в Києві у четвер, 21 березня представник "Легіону Свобода Росії" (ЛСР) Олексій Барановський.

За його інформацією, у відповідь на ранкову ракетну атаку по Києву в четвер формування російських добровольців нанесли удар по військовому об'єкту, де знаходилось принаймні дев'ятеро військовослужбовців РФ.

Командир "Російського добровольчого корпусу" (РДК) Денис "White Rex" Нікітін у свою чергу назвав бої, що ось уже 10-й день тривають у Бєлгородській області, "відкриттям другого фронту".

"Ми змогли перенести повномасштабні бойові дії на територію ворога. Якщо раніше ми казали, що державний кордон РФ перетворився на укріплену зону, то зараз це продовження лінії фронту", - додав він.

Втрати військових і цивільних

Представники російських добровольчих підрозділів у складі ЗСУ стверджують: армія РФ за 10 днів втратила 651 військового вбитим і понад 900 пораненими.

"Російські визвольні сили знищили 121 одиницю техніки противника, 50 одиниць техніки було виведено з ладу", - додав Барановський.

У міністерстві оборони РФ не розкривають військових втрат, натомість закидають українським збройним силам численні жертви серед мирного населення через артилерійські обстріли та авіаційні удари.

"Місцеві мешканці роблять максимально правильно - ховаються у підвали. Ми неодноразово оголошували "гуманітарні коридори" для евакуації цивільних і фактично припиняли на ніч бойові дії. Ми закликали до евакуації Бєлгорода і Курська але для регіональної влади провести так звані вибори було важливішим", - зазначив Барановський.

Добровольці - тут, партизани - там

"Спецоперація", як її називають самі учасники з російських добровольчих формувань, що воюють на стороні України, стала найбільшим рейдом вглиб території РФ за два роки повномасштабної війни. Офіційно ЗСУ відхрещуються від бойових дій на російських землях, стверджуючи, що за ці операції відповідає виключно "російський визвольний рух".

"Коли ми знаходимось на території України, ми військовослужбовці ЗСУ - підпорядковуємось українському командуванню, забезпечені українською зброєю. Коли ми ідемо на територію Росії, ми більше не військовослужбовці ЗСУ, а громадяни Росії, які взяли до рук зброю - трофейну. І на території РФ ми працюємо як повстанська, партизанська армія", - пояснив Барановський.

ЛСР, РДК і батальйон "Сибір" у спільній заяві пообіцяли розширювати масштаби військових рейдів вглиб РФ. Водночас, нинішній склад і чисельність цих підрозділів поки що не дають змоги "захоплювати районні центри та міста і утримувати їх", визнав Нікітін.