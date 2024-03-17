Збройна опозиція РФ взяла під контроль село на Бєлгородщині

Російська збройна опозиція заявила, що спільно з Ічкерійськими добровольцями взяла під контроль селище Горьковський у Бєлгородській області РФ. Згодом бійці виклали фото ще й з села Козинка на Бєлгородщині.

Підрозділи російської збройної опозиції - Російський добровольчий корпус (РДК), легіон "Свобода Росії" та "Сибірський батальйон", які воюють на боці України, заявили в неділю, 17 березня, що взяли під контроль селище Горьковський у Бєлгородській області РФ.

"Селище Горьковський Бєлгородської області - під контролем російських визвольних сил. Відмінна спільна робота з Ічкерійськими добровольцями!", - йдеться у дописі легіону "Свобода Росії", до якого додається відео, на якому бійці зривають прапор Росії з будівлі.

Як уточнив "Сибірський батальйон" у своєму Telegram-каналі, бійці зайняли будівлю місцевої адміністрації.

Селище Горьковський розташоване за півтора кілометра від кордону з Україною.

Згодом на каналі "Сибірського батальйону" з'явився новий допис з фото бійців біля приватного будинку, як стверджується, у селі Козинка на Бєлгородщині.

Операція на прикордонній території РФ

Ще 12 березня підрозділи російської збройної опозиції повідомили про перетин кордону в двох областях РФ.

З тих пір у міністерстві оборони РФ неодноразово стверджували про відбиття спроб прориву на територію Бєлгородської та Курської областей. При цьому Росія називає збройну опозицію "українськими диверсантами" та Збройними силами України (ЗСУ).

Україна заперечує причетність до подій на прикордонні РФ. Речник Головного управління розвідки (ГУР) міноборони України Андрій Юсов кількома днями раніше заявляв, що на території Росії діє російська збройна опозиція як "самостійні структури та організації", які складаються з російських громадян.