Москва визнала прорив збройної опозиції на Бєлгородщину

За повідомленнями міноборони РФ, прорив здійснила група з 30 осіб, які зайшли до кількох будинків на околиці села Козинки. Втім, у РФ переконують, що зупинили "диверсантів".

Міністерство оборони Росії визнало прорив на свою прикордонну територію в Бєлгородській області. Згодом, як стверджує відомство у п'ятницю, 15 березня, прорив було зупинено.

За версією міноборони РФ, 14 березня о 16:30 за місцевим часом у Бєлгородській області "українська диверсійна група" та "іноземні найманці" у складі до 30 осіб на двох вертольотах Мі-8 нібито висадилися на українській території, на відстані кілометру від кордону з РФ. Після цього вони висунулися "у напрямку села Козинка Бєлгородської області, розташованого безпосередньо біля кордону РФ, де зайшли до кількох будинків на його околиці".

Згодом, як стверджує міноборони РФ, російські війська зупинили "диверсантів" за допомогою авіації, ракетних військ та артилерії. Також РФ переконує, що вбила групу людей, які висунулися для евакуації поранених. РФ називає втрати "диверсантів" у понад 50 осіб, називаючи їх "українськими диверсантами" та Збройними силами України (ЗСУ).

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Рейди на прикордонні території РФ

Утім, Україна заперечує причетність до подій на прикордонні РФ. Речник Головного управління розвідки (ГУР) міноборони України Андрій Юсов кількома днями раніше заявляв, що на території РФ діє російська збройна опозиція як "самостійні структури та організації", які складаються з російських громадян.

Підрозділи російської збройної опозиції - Російський добровольчий корпус (РДК), легіон "Свобода Росії" та "Сибірський батальйон", які воюють на боці України - повідомили у соцмережах про перетин кордону в двох областях РФ ще 13 березня. Вони опублікували відео з танками та стрілецькими боями.

У міноборони РФ при цьому стверджували про відбиття спроб прориву на територію Бєлгородської та Курської областей. При цьому, за даними російського відомства, під час цих подій РФ нібито завдала втрат "ЗСУ": вбила 500 людей, знищила 18 танків та 23 бойові броньовані машини.

На момент публікації у формуваннях не коментували повідомлення міноборони РФ про відбиття атак.