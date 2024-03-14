У РФ заявляють про бої у Курській та Бєлгородській областях

За повідомленнями російських "воєнкорів", запеклі бої йдуть у Бєлгородській та Курській областях. Міноборони РФ стверджує, що спроби проривів зірвано.

Російські "воєнкори" у четвер, 14 березня, повідомили про нові спроби прориву "українських диверсантів" на територію Бєлгородської та Курської областей РФ.

Так, "воєнкор" Олександр Коц та прокремлівський Telegram-канал Mash стверджують, що нібито українська ДРГ спробувала проникнути на територію Бєлгородської області, а в районі села Сподарюшине точився бій.

Коц із посиланням на "безпосереднього учасника" бою пише, що російські військові нібито відбивають атаку на прикордонний пост Сподарюшино. "Противник за 50 метрів, закидає наших гранатами. Підтягуються танки, БМП Bradley, працюють авіація, РСЗВ. В населеному пункті Козинки - навпроти Велика Писарівка - звідти намагаються прорватися з броньованою технікою", пише "воєнкор".

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За даними Telegram-каналу Shot, група із 30 "диверсантів" підійшла до Сподарюшиного з боку села Попівка Сумської області України. Telegram-канал "Два майори" виклав кадри зі звуком стрілецького бою у Грайвороні Бєлгородської області.

Бої у Курській області

Про бій у районі Сподарюшине повідомляє і проєкт WarGonzo "воєнкора" Семена Пегова. Також стверджується, що в ніч на 14 березня російські військові нібито запобігли першій спробі "диверсантів" проникнути на територію РФ в районі селища Тьоткіно Курської області.

Інформацію про бої в районі Тьоткіно підтвердив губернатор Курської області Роман Старовойт. За його словами, російські військові та прикордонники "не дозволили і не дозволять" "диверсантам" проникнути на територію РФ.

Російські ЗМІ повідомляють, що росгвардійці нібито ведуть бій разом із військовими та співробітниками прикордонного управління ФСБ, відбиваючи атаку ворожих у Курській області.

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Міноборони Росії розповідає про перемоги

Міністерство оборони РФ звинуватило ЗСУ у спробі прорватися на територію Росії, і стверджує, що нібито "знищено до 195 українських військових, а також п'ять танків, чотири ББМ". Водночас підрозділи російської збройної опозиції - Російський добровольчий корпус (РДК), легіон "Свобода Росії" та "Сибірський батальйон" - не повідомляли деталі про бої у четвер. Але у РДК закликали жителів трьох областей РФ евакуюватися, анонсуючи "відповідь по військових об'єктах у прикордонних регіонах".

Нагадаємо, підрозділи російської збройної опозиції, які воюють на боці України, зранку 13 березня повідомили у соцмережах про перетин кордону в двох областях РФ. Вони опублікували відео з танками та стрілецькими боями. Речник Головного управління розвідки (ГУР) міноборони України Андрій Юсов заявляв що ці формування діють на території РФ як "самостійні структури та організації", які складаються з російських громадян, тож вони "у себе вдома". У міноборони РФ заперечували прорив кордону, запевняючи про відбиття "спроби прориву" авіацією, ракетними військами та артилерією.