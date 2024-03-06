Удар дронів по Курській області: горить склад ПММ

Внаслідок атаки двох дронів у Курській області РФ загорівся склад паливно-мастильних матеріалів на Михайлівському гірничо-збагачувальному комбінаті.

У Курській області Росії у середу, 6 березня, виникла пожежа на складі паливно-мастильних матеріалів Михайлівського гірничо-збагачувального комбінату. Як стверджує губернатор області Роман Старовойт, загоряння резервуара з паливом виникло внаслідок атаки українського дрона.

"Сьогодні в результаті атаки українського безпілотника в Желєзногорському районі виникла пожежа на складі ПММ. Горить резервуар із паливом, постраждалих немає", - повідомив він вранці у Telegram.

Цю ж версію агенції "Інтерфакс" підтвердив представник пресслужби компанії "Металлоинвест", що керує ГЗК. За його словами, підприємство продовжує роботу в нормальному режимі.

Згодом після повторного оголошення в регіоні ракетної небезпеки Старовойт заявив про влучання другого українського БпЛА в склад. За його твердженнями, постраждалих внаслідок атаки немає. Ще за деякий час губернатор повідомив про збиття під Курськом ще одного дрона України літакового типу. У Києві атаку по комбінату офіційно не коментували, втім за даними джерела агенції Reuters, до неї причетно Головне управління розвідки міністерства оборони України.

Михайлівський гірничо-збагачувальний комбінат є другим в Росії підприємством за обсягами виробництва залізорудної сировини для чорної металургії.

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Атаки по Бєлгородщині та Воронежчині

Крім того, про атаку БпЛА по Бєлгородщині у середу повідомило міністерство оборони Росії. За їхнім твердженням, російське ППО збило дрон літакового типу над регіоном. Про наслідки збиття у відомстві не повідомили. Як уточнив губернатор регіону В'ячеслав Гладков, БпЛА збили в районі села Ближнє. Попередньо, за його даними, постраждалих та руйнувань немає.

Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв також повідомив про знищення ще одного безпілотника над територією регіону.

"Над Воронезькою областю силами ППО виявлено і ліквідовано ще один БпЛА літакового типу. За попередніми даними, ніхто з громадян не постраждав", - написав глава регіону у своєму Telegram. Попередні два дрони збили над територією області та над обласним центром.

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