Українські дрони потопили корабель РФ "Сергій Котов"

ГУР МО повідомили про знищення у Криму російського корабля "Сергій Котов" морськими дронами. Вартість судна оцінюють в 65 мільйонів доларів.

Головне управління розвідки міністерcтва оборони України у вівторок, 5 березня, заявило про знищення російського патрульного корабля проєкту 22160 "Сергій Котов" у територіальних водах України, неподалік Керченської протоки."Внаслідок удару морськими дронами "Magura V5" російський корабель проєкту 22160 "Сергій Котов" зазнав пошкоджень корми, правого та лівого бортів", - зазначили в ГУР МО.

Місія відбулась у співпраці з Військово-Морськими Силами ЗСУ та за підтримки міністерства цифрової трансформації України, додали у розвідці. За їх твердженням, вартість потопленого корабля становить близько 65 мільйонів доларів.

У міноборони РФ не коментували ураження корабля.

"Сергій Котов" - третій серійний патрульний корабель проєкту 22160, названий на честь військового контрадмірала СРСР. Його спустили на воду в січні 2021 року, а 30 липня 2022 року поповнив склад Чорноморського флоту РФ.

Згодом у ГУР міноборони України оприлюднили відео ураження російського корабля.

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