Дрони СБУ пошкодили 11 кораблів РФ і Кримський міст - Малюк

Надводні дрони СБУ Sea Baby уразили 11 російських кораблів і міст через Керченську протоку, повідомив очільник служби Василь Малюк. Останній, за словами глави СБУ, тепер не використовується у військовій логістиці.

На рахунку морських надводних дронів Sea Baby, розроблених Службою безпеки України (СБУ), - 11 пошкоджених російських кораблів та Кримський міст влітку 2023 року. Про це у неділю, 25 лютого, заявив голова СБУ Василь Малюк в ході форуму "Україна. Рік 2024", повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна".

"Частина з них пошкоджена безповоротно, частина з них перебуває на ремонті в російських доках, і не через рік, і не через два роки зможе повернутися в море", - сказав Малюк.

СБУ розробила два надводні дрони. Один із них - Sea Baby, багатофункціональна платформа, яка зараз використовується не тільки в режимі камікадзе, а й для дистанційного мінування та інших заходів, розповів він. Другий - морський надводний дрон типу "Мамай".

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Малюк: РФ повноцінно не відновила Кримський міст

Саме з використанням Sea Baby Україна влітку 2023 року уразила міст через Керченську протоку, нагадав Малюк. Після цього, за інформацією Малюка, РФ так повністю і не відновила міст. "Кримський міст ворог не відновив повноцінно, і наразі він не використовується для ворожої логістики, а саме для переміщення зброї, засобів ураження", - зазначив Малюк.

У Росії ж про повне відновлення мосту стверджували ще у жовтні 2023 року.

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Удари по Кримському мосту

Вранці 17 липня на Кримському (Керченському) мосту сталися вибухи, внаслідок чого один прольот споруди був зруйнований, ще один - пошкоджений. Невдовзі у ЗМІ з’явилася інформація, що атака була спецоперацією Військово-морських сил Збройних сил України (ЗСУ) та СБУ.



До цього 8 жовтня 2022 року на ділянці автодорожнього полотна Кримського мосту стався потужний вибух, який завдав значної шкоди частині мосту, а на розташованій поруч залізничній гілці мосту сталася масштабна пожежа.

Очільник СБУ Василь Малюк визнав причетність українських спецслужб до атаки на Кримський міст у жовтні 2022 року.

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