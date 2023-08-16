СБУ: Кримський міст атакували наші "морські малюки"

Голова СБУ заявив, що морські дрони, які атакували, Кримський міст, десантний корабель "Оленегорський горняк" і танкер SIG - це власна розробка спецслужби під назвою Sea Baby.

Морські надводні дрони, які атакували Кримський міст, а також російський десантний корабель "Оленегорський горняк" і нафтовий танкер SIG, є власною технічною розробкою Служби безпеки України (СБУ), заявила спецслужба в середу, 16 серпня.

"Морські надводні дрони - унікальна розробка СБУ. До цієї розробки не мають відношення жодні приватні компанії. Саме ці дрони атакували Кримський міст у липні 2023 року, окремі - "Оленегорский горняк" і танкер SIG", - сказав голова СБУ Василь Малюк у коментарі американському телеканалу CNN. За його словами, у виготовленні дронів допомагали лише цивільні інженери та айтішники.

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"Морські малюки" Sea Baby

Розповідаючи детальніше про спецоперації, Малюк зазначив, що саме СБУ була їхнім автором: "Ми підходимо виважено до кожної спецоперації на морі. По суті, сім раз відміряємо і один раз відрізаємо. Але робимо це швидко і мобільно. Жалимо ворога прямо в серце".

За його словами, морські дрони, які пошкодили Кримський міст у липні, були названі SeaBaby, тобто "Морський малюк", та обладнані бойовою частиною 850 кілограмів, а для ураження "Оленегорського горняка" і SIG використали два окремі надводні дрони, в кожному з яких було по 450 кілограмів бойової частини.

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Малюк: У нас ще багато цікавих операцій

"Виготовлення наших дронів здійснюється на одному з підземних виробництв на території України. Сьогодні в процесі розробки і реалізації в нас дуже багато різних цікавих операцій, зокрема в акваторії Чорного моря. Обіцяю вам, це буде сюрпризом, особливо для наших ворогів", - сказав Малюк.

Він додав, що західні партнери не беруть участі в проведенні даних спецоперацій, але "активно переймають унікальний досвід СБУ".

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