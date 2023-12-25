СБУ розповіла про нові морські дрони - "Мамай"

Надводний дрон "Мамай" є найшвидшим об'єктом у Чорному морі, маючи швидкість до 110 км/год, кажуть в СБУ.

Службa безпеки України (СБУ) для проведення операцій в Чорному морі використовує ще одну власну розробку - морський надводний дрон "Мамай". Про це з посиланням на коментар спецслужби пише "Суспільне" .

"Мамай" наразі є найшвидшим об'єктом у Чорному морі та може розганятися до 110 кілометрів на годину", - написало видання ввечері 24 грудня.

В СБУ наголосили, що надводні дрони фактично змінили філософію проведення військово-морських операцій.

У середині серпня спецслужба публічно представила дрон "Морський малюк" (Sea baby) як власну технічну розробку. Ці дрони обладнані бойовою частиною 850 кілограмів, а виготовляють їх на одному з підземних виробництв на території України, розповів голова СБУ Василь Малюк.

Саме "Морськими малюками" атакували Кримський міст у липні 2023 року, а згодом і російський десантний корабель "Оленегорский горняк", нафтовий танкер SIG, ракетний корабель "Самум" неподалік входу в Севастопольську бухту.

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