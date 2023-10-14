У Росії заявили про повне відновлення Кримського мосту

В рамках операцій українських спецслужб Керченський міст був атакований двічі - у жовтні 2022-го та липні цього року.

У Росії в суботу, 14 жовтня, повідомили про повне відновлення Керченського (Кримського) мосту та відкриття по ньому руху автомобілів усіма чотирма смугами.

"На 18 днів раніше наміченого строку повністю відновили Кримський міст та відкрили рух автомобілів по усіх чотирьох смугах", - написав у Telegram віцепрем'єр-міністр РФ Марат Хуснуллін.

За його словами, роботи тривали три місяці, і за цей час демонтували два пошкоджених прольоти та насунули нові. Хуснуллін особливо наголосив, що відновити міст вдалося "напередодні дня працівників дорожнього господарства".

Кримський міст отримав пошкодження внаслідок потужного вибуху 8 жовтня 2022 року - наступного дня після дня народження президента РФ Володимира Путіна. Вибух стався на ділянці автодорожнього полотна і зачепив розташовану поруч залізничну гілку.

Тоді російська влада заявила про плани відновити міст до липня 2023 року, однак 17 липня на мосту стався ще один вибух. Росія заявляла про причетність України до обох підривів.

Україна спершу прямо не визнавала удари. Втім, у серпні 2023 року тодішній голова Служби безпеки України (СБУ) Василь Малюк розповів, що у жовтні СБУ підірвала Кримський міст ретельно замаскованою вибухівкою, а у липні - дронами "Морський малюк" (Sea Baby), які містили до 850 кілограмів гексогену.

Росія звела Керченський міст після анексії в 2014 році українського півострова Крим.

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