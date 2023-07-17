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Вибухи на Кримському мості: що відомо

Олександр Куницький
1 год. тому

Під час вибухів на Кримському мосту обрушився один його проліт, двоє людей загинули. В Україні припускають, що це була провокація Росії.

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Дим на Кримському мосту в жовтні 2022 року
Вибух на Кримському мосту 8 жовтня 2022 рокуФото: Roman Dmitriyev/AFP/Getty Images

На Кримському (Керченському) мосту сталися вибухи, повідомляють російські та українські ЗМІ та Telegram-канали вранці у понеділок, 17 липня. Рух перекритий, перед мостом утворилися величезні затори, свідчать фото та відео із соцмереж. DW про те, що відомо про те, що сталося (станом на ранок 17 линя).

Де сталися руйнування

Так званий "глава" анексованого Росією Криму Сергій Аксьонов у Telegram повідомив, що на Кримському мосту сталася "надзвичайна подія у районі 145-ї опори", через що рух на мосту зупинений. Він закликав "утриматися від поїздок через Кримський міст і з метою безпеки обирати альтернативний сухопутний маршрут через нові регіони". Тобто через тимчасово окуповані Донецьку, Запорізьку та Херсонські області.

Водночас міністерство транспорту РФ спростувало інформацію про пошкодження опор Кримського мосту, а стверджує про пошкодження дорожного полотна на прольотах мосту з боку Криму.

Російський Telegram-канал Baza опблікував фото на місці інциденту, зазначаючи, що один прольот було зруйновано, ще один - пошкоджено.

Що стало причиною

Наразі про причини руйнувань офіційної інформації немає. Прокремлівські канали запевняють, що по мосту завдали два удари Збройні сили України - о 3:04 та 3:20 за московським часом.

Про те, що нічна атака на Кримський міст була спецоперацією Військово-морських сил ЗСУ та Служби безпеки України, написало видання "РБК-Україна" з посиланням на джерела в СБУ. "Міст атакували з допомогою надводних дронів. Дійти до мосту було складно, але зрештою це вдалося зробити", - повідомило джерело виданню.

Російський Telegram-канал Baza пише, що у ніч на 17 липня в Криму чули звуки вибухів у районі мосту, після чого на двох його прольотах зникло освітлення.

Як повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков, внаслідок інциденту на Кримському мосту загинула подружня пара із Бєлгорада, а їхня донька постраждала. Стан дівчинки оцінюється як середнього ступеня тяжкості - діагностовано закриту черепно-мозкову травму. 

Рух перекрито, а окупаційна влада заспокоює людей

Наразі рух мостом та паромною переправою поблизу перекрито. Як стверджує Аксьонов, рух залізничного транспорту буде відновлено до 9:00. До цього часу він також пообіцяв уточнити дані щодо роботи поромного сполучення.

Своєю чергою гауляйтер Севастополя Михайло  Развожаєв запевняє у запасі бензину та продуктів: "Дефіциту не буде, тому запасатися паливом не треба". А так званий "міністр курортів та туризму" анексованого Криму Вадим Волченко закликав відпочиваючих на півострові за можливості залишатися у своїх домівках або готелях.

Ситуацію коментують в Україні

В Україні не підтверджують причетність до руйнування Кримського мосту. Речник Головного управління розвідки (ГУР) Андрій Юсов у коментарі "Суспільному" заявив, що його відомство не коментує причини подій на Кримському мосту: "Можна лише процитувати слова керівника ГУР Кирила Буданова про те, що "Кримський міст - конструкція там зайва".

Водночас керівниця пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк вважає, що інформація про вибухи на Кримському мості могла бути провокацією росіян. 

"Характерним є те, що при такому зосередженні корабельного угруповання в даному районі та загального напруження на фоні питання щодо пролонгації "зернової угоди", створення подібних провокацій, про які дуже голосно відразу рапортує окупаційна влада Криму, є типовим способом вирішення подібних питань країни-агресора", - заявила Гуменюк в ефірі телемарафону.

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Росіяни нещодавно відновили міст після руйнування

Це вже вдруге Керченський міст зазнає пошкоджень. Востаннє 8 жовтня 2022 року внаслідок вибуху на залізничній частині мосту згорів вантажний поїзд, на автомобільній - обвалилася частина дорожнього полотна.

Окупаційна влада Криму спочатку заявила, що дорожнє полотно на мосту пошкодили "українські вандали". Згодом Федеральна служба безпеки (ФСБ) РФ спільно з російським Слідчим комітетом (СК) заявили, що руйнування відбулося внаслідок підриву вантажного автомобіля, і звинуватили в організації підриву Головне управління розвідки міністерства оборони України. Тим часом, як розповів в інтерв’ю спецпроєкту "Рік. За кадром. Спецслужбіст" голова Служби безпеки України (СБУ) Василь Малюк, нині у Росії вже заарештовано понад 20 осіб, яких обвинувачують у співучасті в організації вибуху на Кримському мосту. Також він натякнув на причетність до руйнування мосту СБУ: "Певні такі заходи, відповідно, здійснювали. Однак деталі назагал не скажу".

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У ФСБ представили версію, за якою вибуховий пристрій начебто закамуфлювали в рулони з поліетиленовою плівкою на 22 палетах загальною вагою понад 22 тонни, на початку серпня відправили з порту Одеси до болгарського Русе, далі - в Грузію, а потім - у Вірменію, до чого нібито причетні громадяни України, Грузії та Вірменії. В українській розвідці діяльність ФСБ і СК назвали "нісенітницею".

Рух по Керченському мосту був відновлений у грудні 2022 року.

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