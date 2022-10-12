У ГУР відповіли на звинувачення щодо вибуху на мосту в Керчі

У Головному управлінні розвідки міноборони України назвали діяльність Слідчого комітету РФ та ФСБ "нісенітницею". Російськи правоохоронці твердять, саме ГУР стоїть за вибухом на мосту в Керчі.

Головне управління розвідки міністерства оборони України у середу, 12 жовтня, відповіло на закид РФ про нібито їх причетність до вибуху на Кримському мосту.

“Нісенітниця вся діяльність ФСБ і Слідчого комітету. Це фейкові структури, які обслуговують путінський режим, тому коментувати їхні чергові заяви ми точно не будемо. Дивно що ще ніякої візитки не знайшли в районі Кримського мосту”, – цитує пресслужба ГУР МО представника відомства Андрія Юсова.

У РФ назвали українських розвідників організаторами теракту на Кримському мосту

Напередодні ФСБ Росії спільно зі Слідчим комітетом РФ заявили, що вибух на Кримському мосту нібито організували Головне управління розвідки міноборони України, його керівник Кирило Буданов, співробітники та агентура.

У ФСБ представили версію, за якою вибуховий пристрій начебто закамуфлювали у рулони з поліетиленовою плівкою на 22 палетах загальною вагою понад 22 тонни і на початку серпня відправили з порту Одеси до болгарського Русе.

Далі вантаж відправили в Грузію, а потім в Вірменію, до чого, за даними ФСБ, нібито причетні громадяни України, Грузії та громадянин Вірменії.

У Єревані, як стверджують російські спецслужби, вантаж розмитнили і начебто підмінили документи, змінивши відправника на вірменську компанію, а одержувача на компанію з Москви.

Далі на території Краснодарського краю, за даними ФСБ, документи на вантаж знову підмінили, вказавши відправником компанію з російського Ульяновська, а одержувачем - неіснуючу фірму в Криму.

Як стверджують російські спецслужби, 7 жовтня в Армавірі палети завантажили у вантажівку громадянина Росії, яка виїхала до Сімферополя, а 8 жовтня о 06.03 під час проходження Кримським мостом нібито здійснили підрив. Крім того, у ФСБ стверджують, що весь цей процес начебто курував співробітник ГУР МО, який представлявся Іваном Івановичем.

12 підозрюваних з України, РФ, Грузії та Вірменії

Російські спецслужби назвали 12 підозрюваних по цій справі – громадян РФ, України, Грузії та Вірменії.

У відповідь на версію РФ, заступник міністра внутрішніх справ Грузії Олександр Дарахвелідзе заявив, що Грузія не пов'язана з терактом на Кримському мосту, а подібного вантажу під час митного контролю не фіксували.

У Вірменії також відреагували на звинувачення в причетності країни до інциденту. У Комітеті державних доходів країни зазначили, що піж час транзиту Вірменією вантажівка пройшла всі огляди і факторів ризику не виявили.

Вранці 8 жовтня загорілась одна з ділянок Кримського мосту, що з'єднує анексований півострів з РФ. В РФ стверджують, що на мосту стався підрив автомобіля. В результаті вибуху обрушилися два прольоти автомобільного полотна гілки, що йде з Краснодара до Керчі.

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