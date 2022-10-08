Вибух на Кримському мосту: як реагують в Україні та Росії

В Україні наголошують, що вибух на Кримському мосту ускладнить постачання Росією зброї до Криму та Херсонської області. У російських соцмережах закликають розпочати ядерну війну та критикують свою владу.

В Україні вибух, який спричинив серйозне пошкодження Керченського мосту в суботу, 8 жовтня, активно коментують як офіційні органи, посадовці й політики, так і громадяни. В мережі вже з'явилися численні прогнози впливу вибухів на подальший перебіг війни Росії проти України, а також десятки жартів і мемів.

Радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко вважає, що пошкодження мосту є величезним плюсом для всіх українців. "Логістично у Росії різко ускладнюється ситуація з поставкою всього чого тільки можна: від продовольства та пального, і закінчуючи зброєю до Криму і Херсонської області", - пояснив він в ефірі інформаційного телемарафону.

З ним погоджується інший радник міністра Антон Геращенко. "Залізничний та автомобільний прольоти Керченського мосту пошкоджені, на їхнє відновлення буде потрібен час. Це означає, що постачання російських військ на півдні України буде дуже ускладнене. Військової техніки, боєприпасів, палива через Керченський міст ще довго не буде", - написав він у Twitter.

Пошкодження Кримського мосту після вибуху Фото: Moya Feodosiya/Tass/IMAGO

У міністерстві оборони України вказали на іміджеві втрати Росії. "Ракетний крейсер "Москва" та Керченський міст - два сумнозвісні символи російської влади в українському Криму - впали. Що на черзі, росіяни?", - йдеться у повідомленні оборонного відомства в Twitter.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк висловився ще жорсткіше. "Крим, міст, початок. Все незаконне має бути зруйновано, все вкрадене - повернуто Україні, все російське окупаційне - вигнано", - написав він.

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Привітання з днем народження Путіна

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов запостив у Twitter світлини руйнувань мосту разом із записом пісні "Happy Birthday, Mr. President", яку виконувала американська акторка Мерилін Монро на святкуванні 45-річчя президента США Рональда Рейгана. Напередодні, 7 жовтня, відзначив свій день народження президент РФ Володимир Путін.

Офіційний акаунт Служби безпеки України опублікував світлину мосту після вибуху в супроводі адаптації віршу українського поета Тараса Шевченка "Світає, край неба палає": "Світає, міст гарно палає, соловейко у Криму СБУ зустрічає".

Мер Києва Віталій Кличко з самоіронією нагадав про власний вислів 2017 року, коли коментуючи часткову руйнацію Шулявського мосту в столиці, сказав: "Він втомився від часу, з одного боку. З іншого, було порушено норми експлуатації". Тоді йшлося про специфічне інженерне поняття "втома матеріалів", яка може призводити до руйнації конструкцій. Але після слів Кличка фраза "міст втомився" стала мемом. Тепер же мер написав, що "втомився" вже Кримський міст.

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У Росії закликають розв'язати ядерну війну

У Росії вибух на мосту викликав негативні емоції. "Реакція київського режиму на руйнування громадянської інфраструктури свідчить про його терористичну сутність", - написала в Telegram речниця міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова.

Колишній так званий "командувач збройних сил" псевдоутворення "ДНР" Ігор Стрєлков у своєму Telegram також пригадав про день народження Путіна, назвавши те, що сталося, "святковим феєрверком" і "найкращим привітанням". Він також зауважив, що ще в серпні попереджав: за півтора місяця українські підрозділи можуть підірвати міст.

У російських соціальних мережах лунають заклики терміново розпочати ядерну війну, при цьому деякі користувачі різко критикують Путіна та владу РФ через відсутність жорсткої реакції. Також російські владі пригадують попередні твердження про безпрецедентно високу захищеність мосту.

Найбільш лаконічною була реакція головної редакторки пропагандистського RT Маргарити Симоньян, яка написала у Telegram просто "І?", маючи на увазі, що російське суспільство очікує на пояснення та реакцію від влади.

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