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Пожежа на Керченському мосту
Пожежа на Керченському мостуФото: Alyona Popova/Tass/dpa/picture alliance
ПолітикаУкраїна

"Укрпошта" презентувала марку з Кримським мостом

Анастасія Шепелева
1 год. тому

Компанія анонсувала випуск марки за мотивами руйнування Кримського мосту окупантів. Точну дату старту продажів оголосять додатково.

https://www.dw.com/uk/ukrposta-prezentuvala-marku-prisvacenu-krimskomu-mostu/a-63378028

Компанія "Укрпошта" у суботу, 8 жовтня представила нову поштову марку "Кримський міст на біс!", повідомляє пресслужба поштового оператора.

Для ескізу марки використали сцену зі стрічки "Титанік". "Точно так само, як ширився міф про непотоплюваність пароплаву, так і Росія вибудувала міф про те, що Кримський міст - символ вічного зв'язку українського Криму з Росією", - зауважують у компанії.

Окрім основного сюжету, марка містить кілька цікавих деталей, зокрема, недопалок в руках у героїні, як натяк на те, що "останнім часом окупанти дуже потерпають від куріння в заборонених місцях" та "Байрактар", що "випадково" пролітав над мостом".

Марка, авторства художника Юрія Шаповала, вийде тиражом у сім мільйонів екземплярів та коштуватиме 18 гривень за штуку. Про її випуск компанія оголосить додатково.

Часткове руйнування Кримського мосту внаслідок вибуху

Зранку 8 жовтня в окупованому РФ Керчі на Кримському мосту спалахнула пожежа. Як заявляє окупаційна влада, її спричинив спалах цистерни. Крім того, руйнувань зазнала ділянки автомобільної частини мосту, які у Національному антитерористичному комітеті РФ пояснили "підривом вантажного автомобіля".

"Спікер парламенту" анексованого РФ півострова Володимир Константинов заявив, що дорожнє полотно на Кримському мосту пошкодили "українські вандали".

За даними джерел агентства "Інтерфакс-Україна", підрив незаконно побудованого мосту через Керченську протоку був спецоперацією Служби безпеки України.

У СБУ вже відреагували на інцидент в Криму, перефразувавши цитату з вірша Тараса Шевченка.

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