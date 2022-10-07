Байден попередив про ризик армагеддону через погрози Путіна

На думку президента США, Володимир Путін не жартує про потенційне застосування ядерної зброї, що може призвести до армагеддону.

На тлі погроз Москви щодо можливого застосування ядерної зброї президент США Джо Байден попередив про загрозу для світу, повідомляє Reuters у п'ятницю, 7 жовтня. За його словами, ризик ядерного армагеддону зараз на найвищому рівні з часів Карибської кризи 1962 року - протистояння США та СРСР через розміщення Союзом ракет на Кубі, яке загрожувало початком ядерної війни.

"Вперше з часів Кубинської ракетної кризи (ця назва Карибської кризи більш поширена у США - Ред.) у нас є пряма загроза застосування ядерної зброї, якщо все триватиме так само, - заявив Байден у Нью-Йорку. - Ми не стикалися з перспективою армагеддону з часів Кеннеді та Кубинської ракетної кризи".

На думку Байдена, Путін "не жартує, коли говорить про потенційне застосування тактичної ядерної зброї, біологічної чи хімічної зброї, тому що його збройні сили, можна сказати, значно відстають".

"Я не думаю, що існує можливість легко (застосувати) тактичну ядерну зброю і не закінчити армагеддоном", - наголосив американський президент.

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Ядерні погрози Путіна

Під час оголошення часткової мобілізації 21 вересня президент РФ Володимир Путін пригрозив західним країнам ядерною зброєю, наголосивши, що "це не блеф".

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На церемонії у Кремлі з приводу анексії українських територій 30 вересня він заявив, що США створили прецедент застосуванням ядерної зброї у 1945 році.

Із посиланням на джерела видання The Times 3 жовтня писало, що Путін, ймовірно, планує випробування ядерної зброї поблизу України– для чого він спрямував у напрямку лінії фронту так званий "ядерний потяг".

Побоювання після натяків Путіна про ймовірність використання РФ ядерної зброї посилилися після появи у соцмережах відео з потягом у центральній Росії, який, ймовірно, пов'язаний з 12-м головним управлінням російського міноборони, відповідальним за атомний арсенал, його зберігання, технічне обслуговування та транспортування, пише The Times.